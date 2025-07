OL ‍: Lyon rate un super coup à 17 millions d'euros

Très intéressé par Noah Sadiki avant ses déboires devant la DNCG, l’OL a laissé passer sa chance dans ce dossier. Le prometteur milieu défensif de l’Union Saint-Gilloise va s’engager à Sunderland.

La situation financière de l’Olympique Lyonnais risque de faire vivre un été frustrant aux supporters du club rhodanien. Avec le départ de John Textor et la nomination de Michele Kang, l’OL va peut-être sauver sa peau en Ligue 1. Mais la nouvelle patronne des Gones a aussi fait savoir qu’il allait falloir oublier les grosses dépenses, au moins pour cet été. La piste Noah Sadiki était donc fortement compromise après le verdict rendu il y a plusieurs jours par la DNCG, qui a relégué Lyon en Ligue 2 en attendant le résultat de l’appel. L’intérêt de l’OL pour la pépite congolaise de l’Union Saint-Gilloise était réel, mais le joueur de 20 ans va finalement s’engager avec Sunderland.

🚨🇨🇩 EXCLUSIVE: Noah Sadiki is set to sign with Sunderland AFC!



🟡🔵💰 An agreement has been reached between Union St. Gilloise and #SAFC for around €17M.



✍🏼 5-year contract.



🏥 Medical tests will take place during the afternoon. #mercato #JPL pic.twitter.com/ZcG1iSFjb4