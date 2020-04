OL : Lyon qualifié pour la Ligue des champions, une décision choc ?

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais est encore en course en Ligue des champions, mais semble assez éloigné d'un ticket pour la prochaine édition. Et pourtant les deux pourraient être liés.

Avant le confinement, l’Olympique Lyonnais avait fait le boulot en Ligue des champions en s’imposant (1-0) contre la Juventus lors du 8e de finale aller au Groupama Stadium. Un match qui avait provoqué de grosses inquiétudes en raison de la venue dans la capitale des Gaules de 3.000 supporters italiens, alors même que l’épidémie de coronavirus commençait à s’étendre. Pour des raisons évidentes, la rencontre retour prévue à Turin étant reportée sine die suite au confinement décidé dans toute l’Europe. L’avenir d’Anthony Lopes et de ses coéquipiers en C1 est donc lié à un match retour dont on ne sait clairement pas s’il aura lieu, l’UEFA n’ayant encore rien décidé officiellement concernant l’avenir de la Ligue des champions et de l’Europa League. Forcément cette incertitude sur la suite des coupes européennes laisse envisager plusieurs scénarios.

Pour Jean-Michel Aulas, s’il est peu probable que le 8e de finale retour de Ligue des champions se joue à l’Allianz Stadium de Turin, il est évident que si la compétition s’arrête là, alors l’Olympique Lyonnais peut espérer un ticket pour la prochaine C1. Et dans Le Progrès, au détour d’une question sur le prochain marché des transferts, le président de l’OL a évoqué cette hypothèse. « Un mercato ? D’abord, il faut savoir à quel rang on va terminer le championnat, si on se qualifie en ligue des champions, si on va gagner la Coupe, jouer la Ligue Europa, si on aura un ticket en ligue des champions pour la saison prochaine puisque l’on était encore en course ? », s’interroge le patron de l’Olympique Lyonnais, qui a probablement déjà une petite idée sur ce scénario envisagé par l'UEFA en cas d'annulation de la Ligue des champions cette saison.