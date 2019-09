OL : Lyon, qu'est ce que c'est mou, il zappe pour se réveiller

Dans : OL, Ligue 1.

En plaçant Aouar et Andersen sur le banc de touche, Sylvinho avait clairement tenté de provoquer un électrochoc au sein de son groupe pour le match de Ligue des Champions.

Cela n’a pas fonctionné avec un triste nul face au Zénith (1-1) dans une rencontre que les Lyonnais ont globalement dominé. Mais cela n’a pas été suffisant, notamment en raison d’une cruelle incapacité à augmenter le rythme et mettre son adversaire russe en difficulté. Un défaut criant pour Aimé Mignot, ancien joueur et entraineur de l’OL désormais conseiller auprès de quelques joueurs.

« Je n’ai pas vu un match de ligue des champions. Les joueurs ont fait leur petit train-train. Ce n’est pas normal. L’entraîneur ne peut rien faire, les patrons ce sont les joueurs. Ils ont des salaires incroyables et ils décident de ce qu’ils veulent faire. Memphis joue quand il veut. C’était ennuyeux. Après ça, on a envie de se passer un match anglais pour se régaler au niveau de l’intensité », a pesté l’ancien défenseur de l’OL dans les colonnes du Progrès. Un constat qu’il n’est pas le premier à faire, et qui risque de peser lourd si jamais Lyon poursuit sur ce rythme sa campagne de Ligue des Champions.