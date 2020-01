OL : Lyon propose 6 ME pour un buteur, offre refusée !

Dans : OL.

En quête de plusieurs renforts pendant ce mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais recherche notamment un buteur capable de compenser la grave blessure au genou de Memphis Depay.

Ces dernières semaines, les noms d’Olivier Giroud (Chelsea) ou de Kevin Gameiro (Valence) ont circulé du côté du club rhodanien. Sauf que ces dossiers menant à des internationaux français traînent dans les grandes largeurs... Par conséquent, et sachant que l’OL est un peu dans l’urgence, la direction des Gones est en train de creuser une nouvelle piste… en Serbie. En effet, selon le site Oungol, Lyon a fait une offre de six millions d’euros pour tenter de recruter Umar Sadiq. Prêté par l’AS Roma au Partizan, le Nigérian a marqué 16 buts et délivré 12 passes en 30 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Brillant en Europa League, le joueur de 22 ans serait ouvert à l’idée de rejoindre la Ligue 1. Mais la formation de Belgrade a refusé la première proposition de l’OL. Après avoir levé l'option d’achat fixée à 1,6 ME, le club de Super Liga réclame au moins 10 ME pour vendre son avant-centre longiligne (1m92). Une somme sur laquelle la Real Sociedad serait prête à s’aligner en vue de l’été prochain. Ce qui pourrait faire mouche au sein du Partizan. Autant dire que les Gones vont devoir mettre les bouchées doubles s’ils veulent s’attacher les services de Sadiq en ce début d’année 2020.