OL ‍: Lyon promet une dernière folie au mercato

Par Corentin Facy

En marge de la victoire de l’OL contre Metz samedi soir (3-0), le responsable du recrutement Matthieu Louis-Jean a évoqué la fin du mercato. L’objectif assumé est de recruter encore un joueur dans le secteur offensif.

Leader du championnat après sa victoire contre Metz samedi soir (3-0), l’Olympique Lyonnais n’a pas encore terminé son recrutement. L’équipe montée par Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca semble tenir la route et mieux encore en ce début de saison, mais les deux hommes estiment que l’OL a encore besoin d’au moins un renfort. Après le succès contre les Grenats samedi au Groupama Stadium, Matthieu Louis-Jean en a dit davantage sur les objectifs des Gones en cette fin de mercato. Selon lui, un renfort dans le secteur offensif est la priorité absolue et cela n’a rien à voir avec l’avenir de Malick Fofana, même si l’international belge est effectivement susceptible de faire ses valises d’ici au 1er septembre.

« Ce qu’on veut, c’est avoir l‘équipe la plus compétitive pour jouer trois compétitions cette saison. On va travailler avec sérieux. On va sûrement se positionner sur un joueur offensif encore. Je pense que, pour jouer trois compétitions, il faudra encore au moins un joueur offensif. Nous serons actifs sur un joueur offensif, hors vente » a avoué le directeur sportif lyonnais, lequel n’a pas caché qu’un départ de Malick Fofana dans la dernière ligne droite du mercato ne pouvait pas être un scénario à exclure totalement.

Matthieu Louis-Jean évoque la fin du mercato

« On sait qu’on va être attaqué. C’est un très bon joueur. Mais on a aussi d’autres très bons joueurs, donc ça pourrait être un autre qui nous quitte. On ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, on est aligné au sein du club, que ce soit avec la présidente , qui était là ce soir, ou avec Michael Gerlinger. Tout le club est aligné sur ce qu’on fait en ce moment. On travaille en cohérence et on sera prêt. S’il y a un départ, il sera remplacé » a précisé Matthieu Louis-Jean. Autrement dit, l’OL cherche encore un joueur dans le secteur offensif, hors départ. Si Malick Fofana venait en revanche à partir, c’est deux attaquants que l’OL sera contraint de recruter pour conserver un effectif compétitif et capable de jouer sur trois tableaux. De quoi vivre une fin de mercato passionnante à Lyon, mais aussi stressante tant les supporters rêvent de conserver Malick Fofana une saison de plus.