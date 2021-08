OL : Lyon proche d'un bingo royal avec Shaqiri !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais souhaite toujours s'offrir Xherdan Shaqiri, mais face aux exigences financières de Liverpool Jean-Michel Aulas reste de marbre et compte sur le temps qui passe.

L’OL joue ce dimanche contre Clermont au Groupama Stadium, et la formation de Peter Bosz a tout intérêt à ne pas se rater face à des promus qui ont brillé lors des deux premiers matchs de la saison de Ligue 1. Pour cette rencontre, l’entraîneur néerlandais alignera Damien da Silva et probablement Emerson, deux renforts arrivés lors de ce mercato. Mais sur le plan offensif, l’entraîneur néerlandais devra encore patienter avant d’avoir enfin des choix supplémentaires. A neuf jours de la fin du mercato estival, tout semble encore flou du côté de l’Olympique Lyonnais où la situation financière a compliqué les choses. Malgré les propos optimistes de Jean-Michel Aulas, il est clair que Juninho ne peut pas faire de grosses offres pour renforcer l’effectif de Peter Bosz, surtout que dans le même temps l’OL doit encore vendre un ou des joueurs. Et c’est dans ce contexte que le dossier Xherdan Shaqiri traîne en longueur.

Shaqiri has agreed personal terms with Lyon and is now waiting on transfer fee.... 👀👀👀 does Edwards have someone from Lyon in mind to be part of the transfer #lfctransfernews #shaqiri #lyon #Liverpool #lfc #transfernews #Aouar #PremierLeague pic.twitter.com/5lg89xpydU — Jemz FTB SPORTS (@JemzTRTJ) August 20, 2021

Tout comme cela a été le cas avec André Onana, tout a été très rapide lors du début des négociations, l’Olympique Lyonnais négociant un accord avec l’ailier international suisse de Liverpool. Mais lorsqu’il a fallu parler indemnité de transfert avec les Reds, la situation s’est crispée. La première offre, à hauteur de 4 millions d’euros, a été jugée comme « insultante » par le club anglais, et celle d’un peu plus de 6 millions d’euros a également été balayée d’un revers de la main. Pour Liverpool, Xherdan Shaquiri, entré dans la dernière année de son contrat, vaut au moins 12 millions d’euros. Et face à cette exigence des dirigeants anglais, le duo Juninho-Aulas reste de marbre et n’a pas revu sa proposition financière à la hausse, prenant le risque de voir l’attaquant suisse filer ailleurs. Selon le site spécialisé anglais RousingTheKop, l’Olympique Lyonnais n’a pas l’intention de faire une nouvelle offre à Liverpool, estimant que les Reds finiront par accepter celle autour de 6 millions d'euros. Et les jours qui passent vont dans le sens de l’OL explique le journaliste du média anglais, lequel estime que Lyon va finir par avoir gain de cause, même si ce sera dans les derniers instants du mercato 2021.