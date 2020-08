OL : Lyon prend une mesure radicale, pas de blague avec le Covid

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais jouera samedi contre Manchester City son quart de finale de la Ligue des champions. D'ici là, l'OL veut éviter des soucis sanitaires.

Le cas de l’Atlético Madrid le confirme, chaque joueur qui sera détecté positif au Covid19 lors des tests imposés par l’UEFA ne pourra pas jouer le Final 8, quatorzaine oblige. Et du côté de Lyon, qui va partir en milieu de semaine à Lisbonne, on souhaite que Rudi Garcia dispose de la totalité de son effectif pour le rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des champions face à Manchester City. Pour cela, Memphis Depay et ses coéquipiers doivent éviter les contacts avec l’extérieur, du moins avec les gens qui ne sont pas des très proches. Afin de ne prendre aucun risque avec le coronavirus, l’Olympique Lyonnais a donc décidé de fermer totalement son centre d’entraînement aux supporters jusqu’au départ de l’équipe pour le Portugal.

Dans un communiqué l’OL a présenté ses excuses à ses fans pour cette décision qui s’imposait. « Nous avons vibré ensemble vendredi dernier, lors de la qualification obtenue à Turin pour le Top 8 européen. L’OL va pouvoir disputer ce tournoi historique dès ce samedi en respectant parfaitement toutes les consignes dues à la situation sanitaire. Nous savons que nous pourrons compter sur vos encouragements à distance. Pour respecter au mieux toutes les exigences sanitaires, nous sommes contraints de fermer exceptionnellement l’accès au Groupama Training Center. Nous comprenons votre déception de ne pas pouvoir encourager directement votre club dans ces moments particuliers, mais nous devons être tous prudents, et respecter ainsi toutes les meilleures pratiques pour la protection de tous. Nous sommes impatients de vous retrouver au Groupama Stadium dès que cela sera à nouveau possible », explique le club de Jean-Michel Aulas.