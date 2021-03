OL : Lyon piétine contre l'OM, Riolo accuse Garcia

Dans : OL.

Nettement supérieur à Marseille en première mi-temps, Lyon a concédé le match nul à l’Orange Vélodrome dimanche soir (1-1).

Arkadiusz Milik a répondu à Karl Toko-Ekambi et en seconde période, Lyon n’était plus en mesure de remporter le match. Et pour cause, l’OM a débuté le deuxième acte avec de meilleures intentions au point de provoquer l’expulsion de Lucas Paqueta à vingt minutes de la fin de la partie. Il était ensuite impossible pour Lyon de viser la victoire. Dans son analyse sur RMC, Daniel Riolo a accusé Rudi Garcia d’une certaine forme de frilosité. Et pour cause, le polémiste estime que l’OL a fait l’erreur de ne pas couler Marseille quand les joueurs de Nasser Larguet étaient au fond du sceau en première mi-temps…

« La gestion du match est incompréhensible de la part de l’OL. Ce qu’ils font dans le début de partie c’est excellent : la façon dont ils écartent le jeu, la supériorité qu’ils ont au milieu de terrain, etc. Ce qui a été un problème majeur pour les Marseillais, c’est que Memphis décrochait et jouait pratiquement en dix, il orientait le jeu comme il voulait. Les Marseillais étaient noyés, tout passait, l’OM s’est fait balader en première mi-temps et je voyais vraiment l’OL défoncer Marseille en deuxième période. Il faut le dire, Lyon n’est pas étincelant depuis quelques semaines. Et dans les équipes de Garcia, il y a toujours cette tendance à reculer quand il marque le premier but. Il n’y a jamais la volonté de mettre la tête sous l’eau de l’autre, c’est particulièrement décevant quand tu es supérieur à ton adversaire » a lancé Daniel Riolo, qui regrette que l’Olympique Lyonnais ne soit pas suffisamment tueur. Au final, cela fait deux points de perdu pour les Gones dans la course au titre.