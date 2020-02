OL : Lyon peut « prendre une secouée », Tarrago lance l'alerte

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais sera qualifié au moment du coup d'envoi à Turin, mais pour Sébastien Tarrago l'OL est quand même condamné à un autre exploit sous peine de prendre cher.

L’an dernier, après avoir été dominé 2-0 par l’Atlético à Madrid, la Juventus avait renversé la situation au match retour en s’imposant 3-0, c’était au stade des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Alors, même si l’Olympique Lyonnais a signé un bel exploit contre le club turinois, la qualification de l’OL est loin d’être acquise. Sébastien Tarrago ne misera donc pas son salaire sur l’équipe de Rudi Garcia, le journaliste estimant que ce Lyon-là est capable du meilleur comme du pire et si ce pire arrive contre la Juventus alors l’addition sera lourde.

Sébastien Tarrago reste donc prudent, même s’il espère que Lyon n’aura pas droit à un scénario catastrophe. « Si je vois l’OL se qualifier ? Quand tu vas à la Juventus tu sais que tu peux te prendre une secouée, surtout quand t’es l’Olympique Lyonnais et que tu n’as aucune certitude. Il faudra que l’OL fasse un immense match pour se qualifier, 1-0 ce n’est pas suffisant. Pour l’Olympique Lyonnais vous pouvez aussi imaginer que cela puisse très mal se passer forcément, même si on espère que cela ne sera pas le cas », a confié le journaliste à trois semaines d'un match retour qui s'annonce bouillant à l'Allianz Stadium de Turin. Au moins l'OL fait durer le suspense, et rien que cela c'est une sacrée belle performance. Il sera toujours temps de refaire le match après.