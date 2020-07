OL : Lyon peut faire tomber Neymar et Mbappé, il y croit

Dans : OL.

Dans un peu moins de deux semaines, Lyon défiera le PSG en finale de la Coupe de la Ligue. Et une nouvelle fois Paris sera le grand favori.

La dernière finale de la Coupe de la Ligue aura finalement lieu le vendredi 31 juillet au Stade de France, le Covid19 n’ayant pas eu la peau de cette épreuve qui va ensuite disparaître du calendrier. Et cette affiche entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain sera un beau bouquet final entre l’ogre PSG et l’ancien ogre OL. Si du côté parisien, il s’agira d’une ligne de plus au palmarès, pour le club de Jean-Michel Aulas il s’agira de prendre le dernier ticket européen disponible en France. Et si Lyon a pris de bonnes raclées face au Paris SG ces dernières années, il a également contrarié plusieurs fois Neymar et ses coéquipiers. Alors, pour Fabien Lévêque, journaliste de France TV qui sera aux commentaires de cette finale, l’Olympique Lyonnais est tout à fait capable de signer un authentique exploit.

Dans les colonnes de Télé Cable Satellite, le journaliste a confié pourquoi l’OL faisait un beau challenger pour le PSG. « Ce sont les deux meilleurs effectifs en France. Le PSG est un cran au-dessus, avec de nombreux joueurs de classe mondiale, mais Lyon est capable de faire tomber Paris. L’Olympique lyonnais joue gros : c’est son seul chemin possible pour obtenir une place européenne. C’est certainement, pour le club, le match le plus important de l’année, qui va conditionner la saison prochaine. C’est une grosse source de motivation », explique Fabien Lévêque, qui ne voit pas Paris rouler sur Lyon aussi facilement.