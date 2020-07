OL : Lyon peut battre le PSG en finale, voilà la raison

Dans : OL.

Lyon contre le PSG. Sur le papier, la finale de la Coupe de la Ligue est alléchante. L'OL veut croire que l'exploit est possible.

Le vendredi 31 juillet prochain, l’Olympique Lyonnais jouera son premier match de compétition depuis le mois de mars, ce sera face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue. Bien évidemment, comme à chaque fois qu’un club français affronte le PSG, c’est Paris qui sera le grand favori. Cependant, le choc entre les deux clubs de Ligue 1 qualifiés en Ligue des champions pourrait être plus incertain que certains veulent bien le dire. Invité d’OL-TV, Gaël Berger estime que la formation de Rudi Garcia est capable de déjouer les pronostics et de remporter un succès de prestige, mais également important, face à Neymar, Mbappé et le reste de l’effectif parisien.

Le journaliste de Radio Scoop a confié à Barth Ruzza les motifs de sa confiance. « En finale de la Coupe de la Ligue, ça ne change pas grand-chose car le PSG sera plus qu’attendu. Ils sont comme Lyon il y a 15 ans. Lorsqu’ils perdent, c’est un échec et chaque année, ils sont attendus au tournant. Avec la coupure, toutes les stars du PSG vont enchaîner les gros matchs. Mais oui, Lyon peut gagner. Sur un match, ils ont des joueurs pour faire la différence. Ils ont battu le PSG plusieurs fois ces dernières années. Ils ont récupéré Memphis et Jeff Reine-Adelaïde et on a vu que contre la Juve, ils pouvaient faire des grands matchs. En Coupe de France, c’était un très bon match de l’OL contre le PSG malgré le score lourd (5-1). Sur un match, Lyon peut vraiment créer l’exploit et battre le PSG », annonce Gaël Berger, qui sait que cette victoire inaugurale pour Lyon peut avoir une importance énorme pour la fin de la Ligue des champions, mais également pour la prochaine saison puisque l’OL aurait alors un ticket pour l’Europa League.