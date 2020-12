OL : Lyon ou l'ASSE, Coupet dévoile sa préférence

Dans : OL.

Formé et lancé en première division à Saint-Etienne, Grégory Coupet a marqué l’histoire du club rival des Verts, à savoir l’Olympique Lyonnais.

Avec onze ans passés à Lyon, club avec lequel il a disputé 519 matchs, l’ex-international français (34 sélections) a véritablement marqué l’histoire de l’OL. Il n’en reste pas moins attaché à Saint-Etienne, son club formateur. A chaque derby, le natif du Puy-en-Velay est donc partagé. Mais dans une interview accordée au site Poteaux Carrés, Grégory Coupet a levé le doute en dévoilant sa préférence entre les deux grands rivaux de la Ligue 1. Et sans trop de surprise, celui qui a également été l’entraîneur des gardiens de l’OL a fait savoir qu’il penchait légèrement pour le club de la capitale des Gaules…

« Sentimentalement ? Sincèrement, ça penche toujours un peu du côté de Lyon. J'ai fait 11 ans et demi là-bas. J'y ai vécu de beaux moments, de belles histoires. Mais cela n'empêche pas que je suis très fier d'avoir été formé à Sainté ! Ça me permet d'aimer ce club, de ne pas le détester mais je me suis aussi régalé à faire la guerre ! De toute façon, aujourd'hui, les jeunes supporters stéphanois me connaissent en tant que Lyonnais ! Je ne pourrai pas changer la tendance. Mais j'ai été formé à Sainté ! C'est mon petit truc spécial et j'en suis fier ! Si Sainté me propose le poste d’entraîneur des gardiens ? Non je ne pense pas. Refaire le chemin inverse c'est souvent compliqué. En venant à Dijon, j'ai trouvé ma tranquillité. C'est ce que je recherche ! » a dévoilé Grégory Coupet, lequel sera donc un fervent supporter de l’Olympique Lyonnais le 24 janvier prochain à l’occasion du match retour entre les Gones et Saint-Etienne dans le derby à Geoffroy-Guichard.