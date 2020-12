OL : Lyon ne vient pas à Paris pour rigoler

Dans : OL.

Sur une excellente dynamique depuis sept matchs, l’Olympique Lyonnais entend bien poursuivre sur sa lancée face au PSG ce dimanche soir.

En cas de victoire sur la pelouse du Parc des Princes, les hommes de Rudi Garcia se retrouveraient virtuellement leaders de la Ligue 1. L’OL a un énorme coup à jouer dans la capitale, et les joueurs en ont totalement conscience. Au micro de TF1, Maxwel Cornet n’a pas masqué les ambitions colossales de l’Olympique Lyonnais à l’occasion de ce déplacement très attendu. Aux yeux de l’international ivoirien, l’objectif des Gones est plus que jamais de l’emporter au Parc des Princes afin de rêver d’un titre de champion de France qui fuit l’OL depuis tant d’années…

« On va devoir répondre présent. Les moindres occasions, on devra les transformer. Si on peut se mettre à l'abri dès le début de la rencontre, il faudra le faire. On va là-bas pour gagner donc à nous de mettre les ingrédients qu'il faut. Je rêve d'une victoire. Le titre ? Ce serait fantastique, incroyable. Ça fait plus de 5 ans que je suis ici, écrire un bout d'histoire dans ce club, ça serait beau » a lancé l’ancien attaquant du FC Metz, dont l’ambition fera plaisir aux supporters de l’Olympique Lyonnais. Reste maintenant à voir si les partenaires d’Anthony Lopes parviendront à profiter des absences de joueurs tels que Marquinhos ou Mauro Icardi afin de signer le gros coup de la journée sur la pelouse du Parc des Princes ce dimanche soir. Une chose est certaine, l’affiche est alléchante et le match devrait être agréable à suivre si le PSG maintient son niveau entrevu contre Istanbul Basaksehir, tandis que l’OL a réalisé l’un des matchs les plus aboutis de sa saison à Metz la semaine dernière.