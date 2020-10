OL : Lyon n'oublie pas Slimani, Aulas a un plan !

Dans : OL.

Islam Slimani est toujours espéré par l’Olympique Lyonnais dans les dernières heures du mercato. Les dirigeants lyonnais ont un plan en tête.

Et si l’OL finissait le mercato en beauté ! L’actuel onzième de Ligue 1 a officialisé ce samedi la présence de Houssem Aouar cette saison. Une décision de taille avant peut-être de conserver Memphis Depay, qui souhaite toujours rejoindre le FC Barcelone. Si c’est le cas, l’Olympique Lyonnais pourra se vanter d’avoir gardé tous ses cadres pour cette saison non européenne. Lucas Paqueta a lui fait le chemin de Milan à Lyon (20ME). Un renfort de qualité qui pourrait être suivi d’un autre gros coup dans les dernières heures du mercato. Selon Foot Mercato, le club présidé par Jean-Michel Aulas n’enterre pas la piste menant à Islam Slimani.

Le joueur dont le contrat à Leicester prend fin l’été prochain n’est plus désiré par son club et peut espérer rebondir à deux jours de la fin du marché des transferts. Son expérience pourrait faire le plus grand bien à l’OL qui, malgré un secteur offensif déjà bien fourni, est en panne de buts et d’inspiration face aux défenses adverses. Cependant, il faudra faire de la place sur le front de l’attaque pour accueillir l’Algérien qui a excellé la saison dernière à l’AS Monaco (9 buts et 7 passes décisives en 19 matches). Les dirigeants de l’OL réfléchissent ainsi à envoyer leur recrue hivernale, Tino Kadewere, à Dijon pour la saison. Ce jeu de chaise musicale devra être bouclé lundi à minuit pour l’OL.