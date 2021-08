OL : Lyon n'est plus seul, le dossier Shaqiri s'enflamme !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais cherche à faire baisser le prix de Xherdan Shaqiri, mais Liverpool résiste. Et l'OL retient son souffle en attendant la fin du mercato.

Peter Bosz ne l’a pas masqué avant la réception de Clermont dimanche au Groupama Stadium (13h sur Prime Video), il souhaite toujours recruter dans toutes les lignes, et avec des renforts de qualité. Sur le plan offensif, la cible numéro 1 des dirigeants lyonnais est connue, il s’agit définitivement de Xherdan Shaqiri, l’ailier international suisse de Liverpool. Bosz souhaite que le joueur de 29 ans passé par l’Inter, le Bayern Munich et Stoke City, avant de signer en 2018 à Liverpool, rejoigne l’effectif de l’OL avant la fin du mercato. Cependant, l’Olympique Lyonnais refuse de répondre aux exigences financières du club de Premier League, lequel veut 12 millions d’euros, au moment où Jean-Michel Aulas offre un peu plus de la moitié.

📝 Shaqiri, Origi y Karius (Liverpool), Bernardo Silva (Manchester City), Willian y Bellerín (Arsenal), James (Everton), Ndombélé (Tottenham), Barkley y Zouma (Chelsea) o Lingard (United) apuntan a salir pic.twitter.com/vQT3mZ6j4N — Diario AS (@diarioas) August 21, 2021

Shaqiri et Lyon, la situation est tendue avec Liverpool

Pour l’OL, la stratégie est simple, plus les jours passent plus Liverpool va revoir ses prétentions financières à la baisse pour Xherdan Shaqiri. Une tactique qui peut être payante, du moins si aucun club ne vient s’aligner sur la demande des Reds. Et ce samedi, le Liverpool Echo confirme que les dirigeants du légendaire club anglais ont eux aussi décidé de patienter, d’autant plus que ces derniers jours plusieurs clubs européens seraient venus aux renseignements pour Shaqiri. Et ces clubs ne seraient pas des seconds couteaux puisque Séville, Villarreal, Naples et la Lazio regardent la situation de l’attaquant suisse de Liverpool et pourraient bouger d’ici la fin du marché des transferts.

De son côté, Xherdan Shaqiri souhaite quitter Liverpool, mais le joueur de la Nati laisse ses agents gérer tout cela, ne voulant pas se prendre la tête alors qu'il a encore un an de contrat avec les Reds. Jürgen Klopp lui a donné un bon de sortie, et s'est même passé de Shaqiri pour la première journée de Premier League la semaine passée, l'entraîneur allemand attendant la fin du mercato estival pour savoir de quel effectif il dispose et notamment si Shaqiri sera là, ou pas.