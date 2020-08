OL : Lyon n'est plus Lyonnais, pour Favard la question elle vite répondue

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a-t-il perdu son âme en changeant sa stratégie ? Pour Gilles Favard, c'est oui.

Gilles Favard n’est pas du genre à avoir sa langue dans la poche et lorsque le consultant est invité sur OL-TV, il n’est pas non plus du style à changer ses habitudes quand on l’interroge sur le fonctionnement actuel du club de Jean-Michel Aulas. Pour Gilles Favard, il est évident que le club rhodanien a décidé de moins miser sur ses forces locales et cela a clairement eu un impact sur les performances de l’OL ces dernières saisons. Même si on est loin du fameux Gang des Lyonnais qui faisait, soi-disant, la pluie et le beau temps dans le vestiaire rhodanien il y a quelques années, Favard est un peu nostalgique.

Et le départ de Bernard Lacombe symbolise pour le consultant la fin de cette ère. « Le club a perdu un peu de son identité lyonnaise. J'aimais bien voir Bernard Lacombe, Rémi Garde ou Florian Maurice. J’ai adoré l’OL jusqu’à l’époque de Claude Puel mais ensuite l’identité lyonnaise s’est un petit peu effritée et ça m’a gêné. L'OL a marché au départ avec des Lyonnais. Qui est plus Lyonnais que Bernard Lacombe ? Personne si ce n’est deux Bernard Lacombe », a lancé, avec malice un Gilles Favard qui regrette l'époque 100% lyonnaise ou presque de l'OL.