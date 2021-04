OL : Lyon n'est pas mort, il rassure les supporters

Dans : OL.

Les fans de l'Olympique Lyonnais ont pris un coup au moral en voyant leur équipe descendre du podium de Ligue 1. Mais tout n'est pas perdu pour l'OL.

Il reste encore sept journées de Championnat de Ligue 1 à disputer, et donc 21 points à prendre. Et même si l’OL compte désormais 5 longueurs de retard sur Lille, leader, et 1 point de retard sur Monaco, qui l’a chassé du podium, l’équipe de Rudi Garcia a l’occasion d’affronter directement ces deux formations d’ici la fin de la saison. Alors, au moment où certains craignent qu’après avoir visé le titre de champion de France Lyon finisse par s’écrouler et rate également un ticket pour la prochaine Ligue des champions, Julien Huët est lui plus optimiste et relativise la situation actuelle du club de Jean-Michel Aulas. Le journaliste de Radio Scoop estime qu’il est encore trop tôt pour s’énerver et que l’Olympique Lyonnais a encore les moyens de renverser la tendance alors que la saison 2020-2021 entre dans le money time.

Inutile de sortir les mouchoirs, Julien Guët garde confiance. « La dynamique n’est pas bonne mais, à entendre la majorité, j’ai l’impression que l’OL a perdu 4-0. Lyon a largement encore la possibilité de finir sur le podium. Le titre, par contre, a du plomb dans l’aile. Mais que dira-t-on avant OL-LOSC si d’ici là l’OL bat Angers et Nantes ? », fait remarquer le journaliste de Lyon, qui estime que tout n’est pas fini pour Anthony Lopes et ses coéquipiers. Cependant, à lire les réactions des internautes suite à ce message sur Twitter, le message a tout de même du mal à passer auprès d’une majorité de supporters lyonnais, lesquels estiment que tout le monde a été « trop gentil » avec l’équipe de Rudi Garcia.