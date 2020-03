OL : Lyon n'est pas à la rue, le podium reste jouable

Dans : OL.

Trois jours après son exploit contre la Juventus Turin en Ligue des Champions, l’OL tentera d’enchaîner lors du derby face à l’AS Saint-Etienne.

La victoire sera impérative pour l’Olympique Lyonnais, décroché en Ligue 1 mais qui vise toujours une place sur le podium en fin de saison. Pour réussir une remontada, les Gones n’ont quasiment pas le droit à l’erreur. Les Verts sont donc prévenus, c’est un OL toujours très motivé à l’idée de gratter une place sur le podium qui va se présenter sur la pelouse du Groupama Stadium. D’autant que dans une interview accordée à TF1, Houssem Aouar a confié que Lyon croyait toujours en ses chances malgré le retard accumulé sur ses poursuivants que sont Marseille, Rennes et Lille.

« Cette saison n’a pas été facile, notamment en championnat. On se doit d’être sur le podium en fin de saison, tout peut encore se jouer. Donc forcément, on va y aller avec beaucoup de confiance. Le podium, c’est réalisable ? Bien sûr. Je pense qu’au niveau comptable, on n’est pas si éloignés que ça. Après, ça sera à nous sur le terrain de montrer qu’on est capables » a livré, juste après avoir répondu à des questions sur son avenir et sur le mercato, Houssem Aouar, pour qui l’Olympique Lyonnais a encore la possibilité d’accrocher une place sur le podium. A l’évidence, la troupe de Rudi Garcia a les capacités pour remonter au classement, notamment si elle réitère de manière régulière le genre de match livré face à la Juventus Turin. Il faudra toutefois gagner en régularité, ce qui fait cruellement défaut à l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison…