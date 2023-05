OL : Lyon n’a jamais été aussi fort, c’est l’enflammade

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Vendredi soir, l’OL a livré l’un de ses meilleurs matchs en Ligue 1 lors de la victoire contre l’AS Monaco au Groupama Stadium (3-1).

Irrégulier tout au long de la saison, l’Olympique Lyonnais va avoir du mal à accrocher la cinquième place, qualificative pour la Conférence League. Lille et Rennes ont également gagné ce week-end et à deux journées de la fin, les espoirs de l’OL sont minces. Pour continuer d’y croire, il fallait gagner face à Monaco et c’est chose faite… avec la manière. Face aux coéquipiers de Wissam Ben Yedder, Alexandre Lacazette et ses partenaires ont fait vibrer le Groupama Stadium en livrant une prestation impeccable. Un match abouti qui n’a pas échappé à l’œil expert de Sidney Govou, lequel a salué la belle performance des joueurs lyonnais dans les colonnes du Progrès.

Un match référence pour l'OL selon Govou

« Le match contre Monaco est sans doute le plus abouti de l’ère Laurent Blanc. Si on enlève la première minute, j’ai trouvé qu’il y a eu beaucoup de cohérence du début à la fin. Tout le monde a joué sa partition et il y avait un certain équilibre qui a beaucoup manqué cette saison. Je vais un peu tempérer tout ça car Monaco est dans une mauvaise passe. Mais il fallait gagner ce match et faire preuve de caractère après l’entame ratée, et avoir de la maîtrise, ce qui a été trop rarement le cas cette saison. Cela laisse encore plus de regrets de ne pas avoir su profiter avant des passages à vide des autres concurrents pour l’Europe » a analysé l’ancien attaquant de l’OL dans les colonnes du quotidien régional.

Le consultant de Canal + s’enflamme mais retombe vite sur terre dès lors qu’il se projette sur la saison à venir. Il faut dire que le flou est total au sujet du projet de l’OL et notamment au sujet de l’avenir de Laurent Blanc, pas vraiment certain à 100 % de reseter. « Ce qui est intéressant aussi, c’est de travailler pour l’année prochaine. Je dis souvent que le corps a une mémoire et les joueurs doivent s’habituer à jouer à ce niveau-là. Maintenant, avec quelle équipe ce sera ? » s’interroge Sidney Govou avant de conclure.

Difficile de se projeter sur la saison suivante à l'OL

« Voire même avec quel coach, même si Laurent Blanc a été confirmé à demi-mot ? On ne peut pas vraiment se projeter sur la saison prochaine et c’est un peu inquiétant. C’est maintenant que l’effectif se fait d’une saison à l’autre, que l’on anticipe les départs, les arrivées, les manques… Qu’il n’y ait encore personne, à moins qu’il ne soit dans l’ombre, pour travailler sur tous ces domaines peut être inquiétant vu de l’extérieur » explique le consultant. Entre espoirs et inquiétudes, les supporters de l’OL vivent une drôle de saison… et ce n’est peut-être pas terminé.