OL ‍: Lyon maintenu en Ligue 1, c’est la tendance ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré la relégation en Ligue 2 prononcée par la DNCG, l’OL a toujours espoir de se sauver en appel. C’est d’ailleurs la tendance selon Daniel Riolo, même si le journaliste est pessimiste pour l’avenir du club.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais retiennent leur souffle. Ils ne savent toujours pas si leur club évoluera en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine. Mardi, la DNCG a sanctionné le club rhodanien d’une relégation, mais le verdict peut évoluer puisque l’OL va faire appel. Le propriétaire ARES pourrait agir en écartant John Textor et en présentant au gendarme financier du football français les garanties nécessaires pour que les Gones soient finalement maintenus sur le gong. C’est d’ailleurs une forte possibilité selon Daniel Riolo, qui a estimé à 60% les chances de l’Olympique Lyonnais d’être maintenu en Ligue 1. La tendance est donc plutôt positive sur ce point, ce qui n’empêche pas le journaliste de RMC d’être extrêmement inquiet pour l’avenir du club anciennement présidé par Jean-Michel Aulas.

OL : John Textor sur la sellette, ARES perd patience ! https://t.co/OYnuVktrBw — Foot01.com (@Foot01_com) June 26, 2025

« La première étape, ce sera d’écarter John Textor et de voir. En fait, Ares Management ils sont venus pour investir. Si demain le club descend en Ligue 2, c’est comme s’ils perdaient absolument tout. Gérard Lopez quand il a mis Bordeaux dans le caniveau, il a été suivi pendant pas mal de temps encore par ceux qui lui avaient prêté l’argent. Là, je veux croire qu’Ares va se dire: 'Ok, on a mis un mec qui est un guignol et qui nous a foutu dans la panade donc on va le virer et mettre quelqu’un d’autre.' C’est exactement ce qu’il s’est passé à Lille. Et le club va retrouver de la valeur » a d’abord lancé Daniel Riolo avant de poursuivre.

Daniel Riolo pense que l'OL va se sauver

« Oui, dans le passé, Bordeaux et l’OM ont été rétrogradés. Saint-Etienne l’a été. Ça arrive et il ne faut pas croire que, parce que c’est Lyon ça peut ne pas arriver. Aujourd’hui je dirais qu’on est sur un 60% maintien et 40% relégation. On est quand même sur quelque chose de très dangereux et la clé ça va simplement être l’actionnaire. Mais de toute façon, quoiqu’il en soit, les lendemains sont terribles pour l’OL. Ça veut dire que tu ne vas pas avoir une équipe compétitive tout de suite » a fait savoir Daniel Riolo, qui va observer la suite des évènements avec beaucoup d’intérêt et qui espère que Lyon restera en Ligue 1. Malgré un pessimisme de plus en plus fort, notamment autour de John Textor, lequel est fragilisé comme jamais après cet échec face à la DNCG en début de semaine.