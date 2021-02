OL : Lyon-Liverpool organisé en mémoire de Gérard Houllier

Dans : OL.

En marge de la victoire de l'OL contre Ajaccio, Jean-Michel Aulas a annoncé que Lyon allait rendre hommage à Gérard Houllier de plusieurs manières dont un match contre Liverpool.

Le président de l'Olympique Lyonnais avait les larmes aux yeux lorsque mardi soir, dans les couloirs du Groupama Stadium il est venu répondre à Eurosport concernant Gérard Houllier. La chaîne sportive, où ce dernier était consultant depuis des années, voulait rendre hommage à l'ancien entraîneur qui est décédé en décembre dernier, et c'est dans ce cadre que Jean-Michel Aulas a évoqué celui qui était son plus proche conseiller. A cette occasion, le patron de l'OL a annoncé que le club rhodanien allait rendre plusieurs hommages à Gérard Houllier, avec notamment la création d'un trophée avec Liverpool, autre club où le technicien a laissé une trace indélébile.

« Gérard était un grand monsieur du football, il a été admiré partout où il est passé. C’est quelqu’un qui a gagné partout, y compris en Angleterre et à Liverpool. On est en train de préparer à Lyon tout ce qui permettra de garder la mémoire de cet homme fantastique qui était devenu un ami (…) Nous pensons donner le nom de Gérard Houllier au centre d’entraînement et puis nous aurons un mémorial qui sera sur la plateforme, de manière à se souvenir que ce grand homme nous a fait gagner beaucoup de choses et nous a apporté beaucoup de conseils, il était toujours bienveillant (…) On organisera aussi avec Liverpool un trophée. Nous sommes en train de formaliser tout cet événement. Mais on aura la possibilité de réaliser ce trophée contre Liverpool, et faire en sorte qu'on puisse se souvenir dans les années qui viennent que Gérard a été formidable à Lyon, mais aussi à Liverpool et Paris. Ce qui dénote sa très grande compétence, et qui était apprécié de tous », a confié, très ému, Jean-Michel Aulas.