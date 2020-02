OL : Lyon humilié, Vincent Duluc craint la boucherie

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais arrivera pas vraiment rassuré dimanche au Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain. Du côté de Vincent Duluc, on sent le carnage pour l'OL avec ou sans Neymar.

Après un bon début d’année 2020, l’Olympique Lyonnais est subitement rentré dans le rang, le triste nul concédé face à Amiens au Groupama Stadium confirmant les difficultés de l’OL. Alors, avec la perspective de croiser un Paris Saint-Germain capable de hausser le ton lors des grosses affiches, notamment à domicile, cela pourrait devenir dur pour la formation de Rudi Garcia. C’est d’ailleurs ce que pense Vincent Duluc, le journaliste, qui n’est pas connu pour être un anti-OL acharné, estimant que Lyon n’est juste pas au niveau du PSG et même de pas mal de club de Ligue 1 actuellement.

Sur la chaîne télé de son média, Vincent Duluc a été franc. « Je mise sur 3-1 pour le PSG, c’est parce que je suis optimiste pour Lyon. La présence de Neymar, ou pas, ça ne changera pas tout contre ce Lyon-là. Les dix premiers de L1, ils battent cet OL neuf fois sur dix. C’est une réalité. On parlait de la défaite 5-0 de Lyon au Parc des Princes l’an dernier, mais cette saison Lyon n’a pas fait un seul match de ce niveau-là. A l’aller, les Lyonnais ont joué comme une équipe de PHR en 32e de finale de la Coupe de France. Les bonnes mi-temps de Lyon cette saison, on les compte sur les doigts d’une main, et on peut même enlever un doigt. Et même si on leur dit de défendre contre le Paris Saint-Germain, ils défendent mal », a expliqué le journaliste de L’Equipe, qui, on l’a compris, ne croit pas au miracle lyonnais face au PSG. A Anthony Lopes et ses coéquipiers de donner tort à Vincent Duluc, le match aller, perdu de justesse 0-1 par Lyon, pouvant servir de référence.