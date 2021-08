OL : Lyon fonce sur Tiémoué Bakayoko !

Dans : OL.

Suite à un début de saison assez mitigé, l’Olympique Lyonnais va passer à l’attaque sur le mercato estival, histoire de renforcer l’effectif de Peter Bosz.

Pour faire face à l’armada du PSG, le club rhodanien va devoir recruter de nouveaux joueurs. Car si le groupe lyonnais est de qualité, la perte d’un joueur comme Memphis Depay n’a toujours pas été compensée. Il faut dire que depuis le début du mercato, l’OL n’a pas dépensé le moindre centime en indemnités de transfert. Vu que les deux recrues de l’été, à savoir Damien Da Silva et Henrique, sont arrivées libres. Mais désormais, et alors que Lyon a empoché plus de 30 ME en vendant récemment Andersen, Jean Lucas et Bard, Juninho va passer à l’offensive pour répondre aux attentes de Peter Bosz. Ces derniers jours, les pistes menant à Xherdan Shaqiri (Liverpool) et Sardar Azmoun (Zenit) sont évoquées pour renforcer l’attaque lyonnaise. Mais avec le départ de Jean Lucas, et la probable fuite de Thiago Mendes, l’OL va aussi devoir recruter un nouveau milieu de terrain.

Bakayoko de retour en L1 ?

Depuis le début de ce marché estival, les noms d’anciens de la maison, comme Maxime Gonalons (Grenade) et Clément Grenier (libre), ont circulé au Groupama Stadium. Sauf que d’après les informations de Gianluca Di Marzio, l’OL pense plutôt à Tiémoué Bakayoko. À un an de la fin de son contrat à Chelsea, l'international français a besoin de se poser. Envoyé en prêt à Naples la saison passée, après avoir été au Milan AC et à Monaco, le joueur de 26 ans ne serait pas contre un retour en L1. Acheté pour 40 millions d’euros en 2017, Bakayoko n’a plus une grosse valeur marchande. Ce dont l’OL compte bien profiter. Vu que ces dernières heures, la direction des Gones a lancé les négociations avec le clan Bakayoko et Chelsea. Preuve que Lyon a vraiment envie de tenter sa chance dans ce dossier plutôt alléchant pour les supporters, alors que le début de saison est un peu compliqué, avec le nul contre Brest pour lancer l’exercice de L1...