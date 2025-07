OL ‍: Lyon flaire le bon coup pour remplacer Perri

Dans : OL.

Par Alexis Rose

En quête d’un nouveau gardien de but pour compenser le départ de Lucas Perri à Leeds, l’Olympique Lyonnais a coché le nom de Dominik Greif, le portier de Majorque en Liga.

Même si Rémy Descamps montre de belles choses durant la préparation estivale, le club rhodanien se doit de recruter un nouveau gardien numéro un capable de faire oublier le départ de Lucas Perri. Transféré à Leeds contre un chèque de 16 millions d’euros, le gardien brésilien laisse un vide au sein de la défense de Paulo Fonseca. C’est donc avec l’idée de le remplacer intelligemment que la direction lyonnaise s’active sur le marché des transferts. Outre leur volonté de faire annuler le transfert de Matt Turner (Nottingham Forest), qui avait été négocié par l’ancien président John Textor, les Gones étudient plusieurs profils à travers l’Europe, et notamment celui de Dominik Greif. Selon RMC Sport, « l’OL pense clairement à Dominik Greif pour prendre la suite de Lucas Perri ».

Dominik Greif, la priorité pour remplacer Perri

🚨EXCL L’OL pense au gardien de Majorque Dominik Greif pour prendre la suite de Lucas Perri 🧤



🔹Assez méconnu du grand public, le longiligne gardien (1m97) fait partie des bonnes surprises de la Liga.



Greif est bien placé dans la short-list de la direction des Gones. Il va… pic.twitter.com/LJU8j9agGs — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 28, 2025

Auteur d’une dernière saison solide dans le but de Majorque, l’international slovaque a été l’un des artisans de la belle dixième place de son club en Liga. Disposant d’un pourcentage d’arrêts intéressant de 72,4% (83 arrêts sur 116 tirs concédés), avec 7 cleen-sheets au compteur, le portier d’1m97 a été l’une des bonnes surprises de la saison passée en Espagne. Formé au Slovan Bratislava, le gardien de 28 ans est à Majorque depuis 2021 et il voudrait bien passer un cap dans sa carrière. Autant dire que ce nouveau challenge potentiel du côté de Lyon pourrait clairement le tenter.

Une piste à moindre coût pour l’OL

Placé tout en haut de la short-list de potentiels remplaçants de Lucas Perri, Greif dispose du profil recherché par Paulo Fonseca… en plus de ne pas coûter trop cher. À un an de la fin de son contrat, le Slovaque pourrait effectivement débarquer à Lyon à moindre coût, soit autour des 5 ME. De quoi ravir Michele Kang, qui sait que son OL doit boucler des transferts malins durant cet été pour survivre à la crise financière des derniers mois et maintenir Lyon à un bon niveau sportif.