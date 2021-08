OL : Lyon fait un choix ahurissant au mercato !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans l'attente de la possible signature de Sardar Azmoun, l'Olympique Lyonnais est aussi attendu sur le dossier d'un défenseur central. Mais Jean-Michel Aulas et Juninho pourraient faire un choix radical.

Le mercato estival s’achève ce mardi à minuit et pour Juninho les heures vont être longues, car le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais a un énorme dossier sur le feu. Le président de l’OL a reconnu que la signature de Sardar Azmoun était la priorité des priorités, mais pour que l’attaquant iranien du Zénith Saint-Pétersbourg rejoigne le club rhodanien il faut que la formation russe recrute son remplaçant. Lyon n’a donc pas toutes les cartes dans les mains dans ce dossier, mais pour éviter un échec dans ce dossier très sensible, toute la logistique est prête du côté du Groupama Stadium pour recruter Azmoun, même dans les dernières heures du marché des transferts.

Da Silva, le patron de la défense de Lyon, sacré pari !

Damien Da Silva est devenu le 1er joueur à écoper d'un carton rouge lors de son 2e match de @Ligue1UberEats avec l'@OL depuis Sidy Koné face au @SB29 le 20 août 2011(1ère rencontre). @PSSportsFR #FCNOL #Ligue1 — Stats Foot (@Statsdufoot) August 27, 2021

Le dossier Sardar Azmoun n’est cependant pas le seul qui inquiète les supporters de l’Olympique Lyonnais, car depuis le début de la saison la défense de Peter Bosz donne de gros signes de faiblesse. Sans même parler du cas Marcelo, avec qui l’OL tente de négocier un départ à l’amiable, la défense centrale lyonnaise n’est pour l’instant pas à la hauteur. Pas de quoi inquiéter les dirigeants de Lyon, puisque selon Le Progrès il n’y aura strictement aucun renfort lors de ce mercato à ce poste. Et cela pour une raison assez simple. « Selon nos informations, l’OL compte sur Damien Da Silva, qui devra élever son niveau de jeu, et sur le travail défensif de ses attaquants », précise le quotidien régional. De quoi quand même susciter des doutes, car l'ancien joueur du Stade Rennais, expulsé vendredi à Nantes, n'a pas été totalement rassurant à la Beaujoire, et pas vraiment non plus le week-end précédent contre Clermont. Mais à priori, et il a probablement validé cette décision, Peter Bosz compte sur Da Silva. L'avenir dira si ce choix est le bon.