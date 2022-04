OL : Lyon fait paniquer Daniel Riolo

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lyon s’en est miraculeusement tiré dimanche après-midi contre Angers grâce à un but de Tetê dans le money-time (3-2).

Devant au score à deux reprises, l’Olympique Lyonnais a concédé l’égalisation du SCO d’Angers par deux fois. Un scénario qui prouve à quel point les joueurs de Peter Bosz n’ont rien maîtrisé dimanche au Groupama Stadium contre une modeste équipe angevine. A quatre jours d’un match crucial en Europa League face à West Ham, les signaux ne sont pas vraiment au vert pour l’OL, dont on peut douter de sa capacité à éliminer un club de Premier League en quart de finale de coupe d’Europe. Après le match laborieux des Gones face à Angers, Daniel Riolo a de gros doutes. Sur l’antenne de RMC, le consultant de l’After Foot a même été plus loin en expliquant qu’il ne voyait pas comment Lyon pouvait s’en tirer contre West Ham au vu de son irrégularité depuis de longues semaines. Une irrégularité qui en fait d’ailleurs le neuvième de Ligue 1, un classement indigne pour un club tel que Lyon.

Riolo pessimiste pour l'OL en Europa League

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« Pendant une période du match, c’est toute l’équipe de Lyon qui s’est fait balader contre Angers et ce n’est vraiment pas normal, c’est inquiétant ! Au-delà des erreurs individuelles, il y a un collectif vraiment inquiétant. On pense qu’ils vont dérouler et finalement non, ce n’est pas possible que Lyon laisse Angers égaliser deux fois. A domicile, Lyon doit contrôler un adversaire contre Angers et tu t’en sors car la recrue que tu viens de prendre te met un super but à dix minutes de la fin. Je veux bien que l’on tape sur Boateng mais c’est un ensemble. Si West Ham joue pour gagner et que l’Europa League les intéresse, je ne vois pas comment Lyon peut sortir cette équipe » a lancé Daniel Riolo, pour qui l’Olympique Lyonnais va vite devoir retrouver le niveau qui était le sien lors du match aller à Porto pour espérer une qualification face à West Ham en Europa League.