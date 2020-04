OL : Lyon européen, Aulas a un drôle de complice

Dans : OL.

A peine l’annonce d’Edouard Philippe digérée, les clubs de Ligue 1 sont focus sur la manière dont le classement final sera décidé.

Trois scénarios sont étudiés par la Ligue de Football Professionnel : le classement au quotient, celui à l’issue de la 27e journée ou celui après la 28e journée malgré le report du match Strasbourg-PSG. D’un scénario à l’autre, les clubs qualifiés pour la Ligue Europa ne sont pas les mêmes. Par exemple, l’Olympique Lyonnais ne serait européen que si c’est le classement à l’issue de la 27e journée qui était pris en compte. Dans ce cas de figure, c’est Montpellier qui accompagnerait l’OL et Lille en Europa League. Sur l’antenne de RMC, Andy Delort a ainsi milité pour cette solution.

« Je pense que c’est logique d’arrêter la saison, c’est la meilleure solution. On le voit, il y a encore des cas. C’était beaucoup trop dangereux de nous faire attaquer tout de suite donc c’est une sage décision. Pour moi, c’est sûr que l’on ne devait pas reprendre. Pas que nous, pour nos familles, nos proches. En plus, ils vont figer le calendrier à la 27e journée donc c’est bien (rires). Plus sérieusement, ça serait logique même si ça m’arrange. La 28e journée n’a pas été finie donc il faut arrêter le championnat à la 27e journée » a indiqué Andy Delort. Via son compte Twitter, le meilleur buteur de Montpellier a directement interpellé Jean-Michel Aulas, avec bien évidemment une grande dose d’humour. « L’option 2 est intéressante, pas vrai Président @JM_Aulas ? On est ensemble » a lancé Andy Delort, faisant référence à la possibilité d’un classement arrêté après la 27e journée et dont le classement serait donc dans l’ordre : PSG, OM, Rennes, Lille, OL et Montpellier. Par ailleurs, certains militent également pour un classement pris en compte à la fin des matchs allers et dans ce cas de figure, ce sont Nantes et Reims qui seraient reversés en Ligue Europa.