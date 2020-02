OL : Lyon est nul, Rabiot en a entendu parler

Dans : OL.

À neuf jours de son grand rendez-vous face à la Juventus de Turin en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais est plongé dans le doute.

Pourtant, le club rhodanien est encore qualifié dans quatre compétitions. Toujours en lice en coupes nationales, avec une finale de Coupe de la Ligue et une demi-finale de Coupe de France à jouer face au PSG, l’OL n'en reste pas moins à la traîne en championnat. Onzième de Ligue 1, Lyon est effectivement à sept points du podium après son triste match nul contre Strasbourg dimanche (1-1). Un classement pas du tout à la hauteur que la troupe de Rudi Garcia essayera d'améliorer le week-end prochain à Metz, histoire aussi de se mettre en confiance avant de recevoir la Juventus. Ce grand match au Groupama Stadium, la Juve l'attend aussi avec impatience. Et ce n’est pas Adrien Rabiot qui dira le contraire.

« L’OL, on les prend au sérieux malgré ce qu’on peut entendre, que ça va être facile de jouer Lyon, qu’ils ne sont pas bien en championnat. C’est un autre match, dans une autre compétition. Donc on prend ce match très au sérieux. Mais entre-temps, il y a encore un match à jouer en championnat chez la SPAL le 22 février. On va être focus là-dessus et après, on pourra vraiment se concentrer sur la Ligue des Champions », a lancé, sur RMC, le milieu français, qui estime donc que cet OL-Juve du 26 février ne sera pas aussi déséquilibré que cela. Formé au PSG et annoncé dans le viseur de l’OL lors du dernier mercato hivernal, Rabiot sait aussi que la Vieille Dame fait peur, notamment avec Cristiano Ronaldo.