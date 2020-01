OL : Lyon est mort au mercato, Riolo sonne la charge

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia veulent renforcer l'Olympique Lyonnais lors du mercato. Mais pour Daniel Riolo, tout cela est illusoire, l'OL n'ayant plus le niveau sur le marché des transferts.

Avec les absences longue durée de Memphis Depay et Jeffe Reine-Adéaïde, l’OL ne pourra pas se contenter d’un mercato passif en ce mois de janvier 2020. Et si Jean-Michel Aulas a déjà fait savoir qu’il était prêt à investir pour renforcer son équipe, il va d’abord devoir recruter pour combler les absences de deux cadres de Rudi Garcia, avant de penser même booster sa formation. Seul souci, pour l’instant, chaque piste qui apparaît pour l’Olympique Lyonnais semble disparaître aussi rapidement. Pour Daniel Riolo, il est très clair que le club de Jean-Michel Aulas n’a plus vraiment la main. Et cela est peut-être provoqué par le manque d’attractivité de la Ligue 1

L'OL contraint de surpayer au mercato

Sur RMC, le journaliste fait un dur contact pour l’OL et pour la L1. « Le problème, c’est qu’aujourd’hui, Lyon, qui est le deuxième plus gros club français et qui a un énorme budget, n’est plus capable d'attirer de joueurs, à partir du moment où il y a un club étranger concurrent en face. Alors oui, ils ont fait Joachim Andersen l’été dernier, mais ils ont aligné une somme incroyable qu’aucun autre club n’avait envie de mettre pour acheter ce joueur-là à la Sampdoria. Lyon ne sait plus quoi faire sur le marché des transferts, Lyon n’a plus aucun pouvoir attractif. Julian Draxler ? Il aurait fait quoi à Lyon ? Kevin Gameiro ? Il est en Liga. A Valence, la passion du foot est meilleure, le club est meilleur. En gros, pour qu’un joueur comme ça revienne en L1, ce ne sera pas grâce au football, mais plutôt un choix de sa famille, comme Koscielny à Bordeaux. Mais c’est cela le vrai niveau de notre championnat de Ligue 1 », a lancé un Daniel Riolo, presque aussi agacé que désolé par cette situation de l’Olympique Lyonnais sur le mercato.