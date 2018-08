OL : Lyon est le plus grand club de L1, c'est Depay qui le dit

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

La semaine dernière, Memphis Depay a fait parler de lui en expliquant à l’issue du match nul entre l’OL et Chelsea qu’il rêvait d’un « plus grand club » au mercato. Une déclaration fracassante comme l’international néerlandais en a l’habitude, qui n’a pas vraiment plu aux supporters de l’OL. Mais après la victoire lyonnaise contre Amiens ce dimanche, le buteur sur coup-franc s’est rattrapé. « Les gens ont voulu me faire dire ce que je n’ai pas dit » s’est notamment défendu l’ancien attaquant de Manchester United.

« Je crois que les gens n'ont pas compris. Si je quitte Lyon ce serait pour rejoindre l’un des plus grands clubs au monde. En France, l’OL est déjà le plus grand. Les gens ont voulu me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je pense que chaque joueur doit avoir un rêve, c'est essentiel, le mien c'est de rejoindre les plus grands clubs au monde. Ce n'est en aucun cas de l'irrespect envers l'OL et les supporters. Je suis très heureux ici » a-t-il confié au micro de beIN SPORTS. Memphis a beau rêver, le mercato est désormais fermé en Angleterre et il ne reste plus que cinq jours aux clubs italiens pour recruter. Il y a donc fort à parier que Memphis portera les couleurs de l’OL durant toute la saison, et c’est une très bonne nouvelle pour le club rhodanien…