Estéban Lepaul

Brest se sabote et relance Rennes

Ligue 113 déc. , 18:55
parEric Bethsy
16e journée de Ligue 1
Roazhon Park
Le Stade Rennais bat le Stade Brestois 3-1
Buts pour le Stade Rennais : Lepaul (24e), Al Tamari (25e), Meïté (87e)
But pour le Stade Brestois : Baldé (13e)
On peut facilement imaginer la frustration, voire la colère d’Eric Roy. L’entraîneur de Brest a vu ses hommes s’incliner dans le derby à Rennes (3-1) malgré une excellente entame. Séduisants et dominateurs après trois victoires consécutives, les Brestois ouvraient logiquement le score grâce à Baldé (0-1, 13e), idéalement servi par Doumbia. Au-dessus, les visiteurs auraient pu enfoncer le clou. Mais leur latéral droit Lala se trouait, non pas une, mais deux fois ! L’ancien Strasbourgeois ratait deux passes en retrait qui profitaient d’abord à Lepaul (1-1, 24e), puis à Al Tamari (2-1, 25e) dans la foulée ! Une séquence catastrophique pour le fautif et ses coéquipiers !

Rennes a mieux terminé

Assommé, Brest avait besoin de la mi-temps pour s’en remettre et repartir de l’avant. Mais hormis une frappe puissante de Mboup détournée par le gardien Samba, les occasions franches étaient rares. Les Pirates avaient laissé passer leur chance et ce derby leur échappait définitivement après la belle action collective conclue par l’attaquant rennais Meïté (3-1, 87e). Une semaine après la gifle reçue au Parc des Princes (5-0), les Rouge et Noir se relancent avec pas mal de réussite et se replacent dans la course à l’Europe.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
36161132351421
2
Lens
34151113261313
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
271676327243
Tout afficher
Derniers commentaires

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

28 Novembre 1995, vous avez fait les celebrations des 30 ans de la condamnations de Tapie ?

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

Le diffuseur et le lieu ont ete validé bien avant le sacre du PSG, d ailleurs c etait deja au Qatar en 2024 lors de la victoire du Real ...

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

Le lieu et le diffuseur ont ete

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

Affiche de gala faudra etre trees serieux

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

Ta mère ?

