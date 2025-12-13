Brest se sabote et relance Rennes

16e journée de Ligue 1

Roazhon Park

Le Stade Rennais bat le Stade Brestois 3-1

Buts pour le Stade Rennais : Lepaul (24e), Al Tamari (25e), Meïté (87e)

But pour le Stade Brestois : Baldé (13e)

On peut facilement imaginer la frustration, voire la colère d’Eric Roy. L’entraîneur de Brest a vu ses hommes s’incliner dans le derby à Rennes (3-1) malgré une excellente entame. Séduisants et dominateurs après trois victoires consécutives, les Brestois ouvraient logiquement le score grâce à Baldé (0-1, 13e), idéalement servi par Doumbia. Au-dessus, les visiteurs auraient pu enfoncer le clou. Mais leur latéral droit Lala se trouait, non pas une, mais deux fois ! L’ancien Strasbourgeois ratait deux passes en retrait qui profitaient d’abord à Lepaul (1-1, 24e), puis à Al Tamari (2-1, 25e) dans la foulée ! Une séquence catastrophique pour le fautif et ses coéquipiers !

Rennes a mieux terminé

Assommé, Brest avait besoin de la mi-temps pour s’en remettre et repartir de l’avant. Mais hormis une frappe puissante de Mboup détournée par le gardien Samba, les occasions franches étaient rares. Les Pirates avaient laissé passer leur chance et ce derby leur échappait définitivement après la belle action collective conclue par l’attaquant rennais Meïté (3-1, 87e). Une semaine après la gifle reçue au Parc des Princes (5-0), les Rouge et Noir se relancent avec pas mal de réussite et se replacent dans la course à l’Europe.