OL : El Arouch n’y arrive pas, Textor l’abandonne

Longtemps considéré comme un grand talent de la formation lyonnaise, Mohamed El Arouch ne parvient toujours pas à décoller. Après son échec à Botafogo, le milieu offensif a résilié son contrat avec le RWDM Brussels, autre club de la galaxie Eagle Football qu’il avait seulement rejoint en février dernier.

Ça ne s’arrange pas pour Mohamed El Arouch. Brièvement passé par Botafogo, dont le patron John Textor lui avait tendu la main l’année dernière, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a ensuite tenté sa chance en deuxième division belge. Toujours au sein de la galaxie Eagle Football, le milieu offensif pensait se relancer au RWDM Brussels. Mais quelques mois après sa signature en février dernier, les deux parties qui s’étaient engagées jusqu’en 2027 ont préféré interrompre leur collaboration.

« Le RWDM Brussels et Mohamed El Arouch se sont séparés d’un commun accord, peut-on lire dans le communiqué officiel du club belge. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. » La résiliation de son bail n’est pas vraiment une surprise. Après son arrivée, Mohamed El Arouch n’avait disputé que six matchs, dont un seul comme titulaire, à la fin du précédent exercice. Et la situation a empiré cette saison puisque le milieu offensif de 21 ans n’a jamais joué avec l’équipe première. Ses cinq rencontres avec la réserve n’ont pas suffi pour inciter ses dirigeants à poursuivre l’aventure.

El Arouch vers le Maroc

Cette fois, Mohamed El Arouch va donc définitivement quitter le cercle de John Textor. On ne pourra pas dire que l’Américain n’a pas tout tenté pour aider celui que l’on considérait comme un des plus grands talents de l’académie à Lyon. Rappelons que l’ex-Gone avait remporté la Coupe Gambardella avec son club formateur en 2022. Son potentiel indéniable avait alors séduit les supporters impatients de le voir au plus haut niveau. Mais Mohamed El Arouch n’avait disputé que trois matchs officiels avec les pros. Selon les informations d’Africafoot, la suite de sa jeune carrière devrait passer par l’Ittihad de Tanger au Maroc.