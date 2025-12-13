Violente bagarre entre Ultras avant Metz-PSG !

A quelques heures du match entre le FC Metz et le PSG, des supporters des deux clubs se sont sauvagement affrontés. La police a ramené le calme, au moins provisoirement, tandis que la présence de fans allemands a été signalée.

Le déplacement des supporters du Paris Saint-Germain à Metz avait été autorisé, mais malheureusement cela risque de ne plus être le cas pendant pas mal de temps. En effet, le Républicain Lorrain révèle qu'en début d'après-midi, à Montigny-lès-Metz, pas très loin du stade Saint-Symphorien où le match doit débuter à 19 heures, une quarantaine de supporters du PSG auraient affronté plusieurs dizaines d'Ultras messins, renforcés par des Ultras venus d'Allemagne. Ces derniers voulaient en découdre avec leurs homologues parisiens, sans que l'on sache s'il s'agissait d'un fight organisé, ou d'un traquenard tendu aux Ultras du PSG. Quoi qu'il en soit, alertée par des riverains sidérés par cette scène de chaos, la police nationale est rapidement intervenue afin de calmer tout le monde en utilisant des gaz lacrymogènes.

Metz-PSG débute par une bagarre

Une intervention qui a été efficace, puisque tout le monde s'est enfui. Les autorités sont désormais en alerte, afin qu'un nouveau clash ne se reproduise pas plus près du stade où des familles et des enfants sont attendus pour ce qui est un match vedette de la soirée de Ligue 1. Pour en revenir à la bagarre, pour l'instant, aucun blessé ne s'est fait connaître auprès des urgences messines.