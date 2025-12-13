ICONSPORT_266988_0004

Violente bagarre entre Ultras avant Metz-PSG !

Ligue 113 déc. , 18:00
parClaude Dautel
2
A quelques heures du match entre le FC Metz et le PSG, des supporters des deux clubs se sont sauvagement affrontés. La police a ramené le calme, au moins provisoirement, tandis que la présence de fans allemands a été signalée.
Le déplacement des supporters du Paris Saint-Germain à Metz avait été autorisé, mais malheureusement cela risque de ne plus être le cas pendant pas mal de temps. En effet, le Républicain Lorrain révèle qu'en début d'après-midi, à Montigny-lès-Metz, pas très loin du stade Saint-Symphorien où le match doit débuter à 19 heures, une quarantaine de supporters du PSG auraient affronté plusieurs dizaines d'Ultras messins, renforcés par des Ultras venus d'Allemagne. Ces derniers voulaient en découdre avec leurs homologues parisiens, sans que l'on sache s'il s'agissait d'un fight organisé, ou d'un traquenard tendu aux Ultras du PSG. Quoi qu'il en soit, alertée par des riverains sidérés par cette scène de chaos, la police nationale est rapidement intervenue afin de calmer tout le monde en utilisant des gaz lacrymogènes.

Metz-PSG débute par une bagarre

Une intervention qui a été efficace, puisque tout le monde s'est enfui. Les autorités sont désormais en alerte, afin qu'un nouveau clash ne se reproduise pas plus près du stade où des familles et des enfants sont attendus pour ce qui est un match vedette de la soirée de Ligue 1. Pour en revenir à la bagarre, pour l'instant, aucun blessé ne s'est fait connaître auprès des urgences messines.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_279506_0055
Monaco

Pogba définitivement forfait contre l'OM

ICONSPORT_279851_0152
Ligue 1

Le PSG souffre mais prend la tête de la Ligue 1

ICONSPORT_279861_0010
Liga

Liga : Le Barça s'envole en tête du classement

ICONSPORT_278665_0017
Liga

Mbappé les écrase, ça dégénère au Real

Fil Info

13 déc. , 21:20
Pogba définitivement forfait contre l'OM
13 déc. , 21:02
Le PSG souffre mais prend la tête de la Ligue 1
13 déc. , 20:38
Liga : Le Barça s'envole en tête du classement
13 déc. , 20:30
Mbappé les écrase, ça dégénère au Real
13 déc. , 20:16
Paris FC - Toulouse : les compos (21h05 sur Ligue1+)
13 déc. , 20:10
Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale
13 déc. , 20:02
Vidéo : La patate de Deminguet laisse Safonov sans réaction
13 déc. , 20:00
OL : Textor va parler dans 24h, Lyon retient son souffle
13 déc. , 19:40
Vidéo : Gonçalo Ramos ouvre le score pour le PSG

Derniers commentaires

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

28 Novembre 1995, vous avez fait les celebrations des 30 ans de la condamnations de Tapie ?

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

Le diffuseur et le lieu ont ete validé bien avant le sacre du PSG, d ailleurs c etait deja au Qatar en 2024 lors de la victoire du Real ...

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

Le lieu et le diffuseur ont ete

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

Affiche de gala faudra etre trees serieux

Le PSG affrontera Flamengo en finale de la Coupe Intercontinale

Ta mère ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
36161132351421
2
Lens
34151113261313
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
271676327243
6
O. Lyonnais
241573521165
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Angers SCO
22166461718-1
10
Toulouse
201555521192
11
Brest
19165472127-6
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading