OL ‍: Lyon entre dans la danse pour Sinayoko

Dans : OL.

Par Alexis Rose

À la recherche d’un buteur pour compenser le départ de dernière minute de Georges Mikautadze, l'Olympique Lyonnais se penche sur Lassine Sinayoko, l’attaquant à la mode en L1.

Déjà en quête d’un avant-centre avant la fermeture de ce mercato estival, le club rhodanien doit maintenant trouver deux nouveaux buteurs avant le 1er septembre. Tout simplement parce que les Gones n’ont pas eu d’autre choix que de laisser partir Georges Mikautadze du côté de Villarreal. En empochant un joli chèque de 30 millions d’euros pour le transfert de son international géorgien, Lyon va renflouer les caisses pour répondre aux exigences de la DNCG, mais aussi avoir un peu d’argent frais pour recruter de nouveaux joueurs offensifs. Si l’OL a ciblé Mehdi Taremi (Inter Milan) ou Martín Satriano (Lens), la direction lyonnaise pourrait trouver une première solution plus simple en piochant dans un autre club de L1. En effet, selon les dernières informations de L’Equipe, Lyon a coché le nom de Lassine Sinayoko : « Les dirigeants lyonnais sont en réflexion au sujet de Lassine Sinayoko, l'attaquant d'Auxerre ».

Auxerre demande 10 ME pour Sinayoko

info @lequipe

L’OL réfléchit à Lassine Sinayoko pour remplacer Mikautadze. L’attaquant de l’AJA est séduit par la perspective de jouer l’Europe, mais il coûte près de 10M€. D’autres joueurs sont dans la shortlist, tandis que des prêts sont aussi étudiés. https://t.co/DnAHLNhf3A — hugo (@hugoguillemet) August 30, 2025

Auteur de deux buts lors des deux premières journées de championnat sous le maillot de l’AJA, l’international malien dispose du même agent que Mikautadze, à savoir Vadim Vasilyev, ce qui pourrait faciliter les négociations durant le sprint final de ce mercato. Tout proche de Lens et également pisté par Nice un peu plus tôt cet été, le joueur de 25 ans « serait intéressé par le projet lyonnais, qui lui permettrait de disputer la Ligue Europa ». Sauf que pour sortir Sinayoko de la Bourgogne, où il n’a plus qu’une année de contrat, l’OL va devoir débourser pas moins de 10 ME, sachant que l’OL « n'a pas des finances extensibles ». De quoi rendre ce dossier plus compliqué que prévu alors qu’Auxerre ne veut pas brader son meilleur joueur. En cas d’échec dans ce dossier-là, la cellule de recrutement des Gones piste d’autres joueurs, même si le temps commence à presser avec trois recrues encore attendues d’ici à lundi soir du côté du Groupama Stadium.