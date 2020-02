OL : Lyon en alerte, bad-news avec Gouiri au mercato ?

Dans : OL.

Eblouissant avec la réserve de l’Olympique Lyonnais ces dernières semaines, Amine Gouiri attend patiemment sa chance avec les pros de Rudi Garcia…

Chez les supporters de l’OL, on aimerait voir Amine Gouiri avec les professionnels, histoire d’animer une attaque bien moribonde ces dernières semaines. Pour l’heure, ce n’est pas le cas et Rudi Garcia pourrait rapidement regretter son choix de ne pas faire davantage confiance à Amine Gouiri. Car selon Armand Garrido, son formateur chez les U17 de l’Olympique Lyonnais, interrogé par 20 Minutes, il ne serait pas étonnant qu’Amine Gouiri s’impatiente et veuille un jour quitter l’OL si son club formateur ne lui donne pas sa chance.

« Je suis persuadé qu’Amine est attaché au club et qu’il veut y réussir, c’est tout à son honneur. Il a eu des contacts et je pourrais comprendre qu’il ait envie de s’essayer à un niveau plus haut, y compris ailleurs. Quand tu veux prouver quelque chose à 20 ans, ça n’est pas en National 2 que tu peux le faire. Il faut éviter de vivre une année quasiment blanche au niveau professionnel. Or à Lyon, c’est peut-être bouché pour lui. A lui de bousculer la hiérarchie actuelle, comme Maxence Caqueret, qui s’impatientait un peu il y a quelques mois, a pu le faire » a indiqué Armand Garrido, pour qui Amine Gouiri est très attaché à l’Olympique Lyonnais, mais ne gâchera tout de même pas sa carrière pour son club formateur si ce dernier n’est pas en mesure de lui donner sa chance. Pour rappel, Amine Gouiri a écarté des propositions du Havre et de Nîmes au mois de janvier. Reste maintenant à voir de qui son avenir sera fait car nul doute que s’il continue d’évoluer avec la réserve, Amine Gouiri exigera son départ lors du prochain mercato estival.