OL : Lyon éjecté du dossier Memphis Depay !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ce week-end, la presse catalane faisait savoir que l’OL était intéressé par un potentiel retour de Memphis Depay lors du prochain mercato.

Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais devraient se montrer très actifs cet été avec l’ambition de bâtir un effectif pour enfin être en mesure de se battre pour le podium. Jean-Michel Aulas ne s’en est pas caché, l’OL aimerait faire revenir plusieurs anciens de la maison. Les noms de Maxime Gonalons, Alexandre Lacazette ou encore Jordan Ferri et Corentin Tolisso ont été évoqués. Mais à en croire la presse à Barcelone, la piste Memphis Depay est également active. En manque de temps de jeu au Barça, l’ancien capitaine de l’OL ne laisserait pas insensible certains dirigeants proche de Jean-Michel Aulas. Lyon part néanmoins de très loin dans ce dossier au vu de la concurrence XXL des cadors européens selon le site Fichajes.net, qui croit savoir qu’une bataille à cinq est en train de s’organiser sans l’Olympique Lyonnais dans le dossier Memphis Depay.

Une finale à cinq sans l'OL pour Depay ?

C’est principalement en Italie que l’on s’arrache l’actuel avant-centre du FC Barcelone. Et pour cause, le média annonce que quatre clubs de Série A sont très intéressés par la venue de Memphis Depay. En quête d’un remplaçant à Lorenzo Insigne, lequel va partir aux Etats-Unis au terme de la saison, le Napoli fait partie des sérieux prétendants à la signature de Memphis Depay. L’AC Milan, qui aimerait rajeunir un peu son attaque (Ibrahimovic, Giroud) est également intéressé au même titre que l’Inter Milan. Plus surprenant, la Juventus Turin est également citée alors que la Vieille Dame vient de massivement investir sur Dusan Vlahovic à ce poste d’avant-centre. Enfin, un club de Premier League est également à l’affût dans ce dossier, il s’agit de Tottenham. Le manager londonien Antonio Conte apprécie le profil de l’international néerlandais et verrait en lui un bon complément à ses attaquants actuels Harry Kane et Son. Reste maintenant à voir si l’une de ces cinq pistes se concrétisera pour Memphis Depay ou si l’OL aura une infime chance de s’immiscer dans une éventuelle brèche…