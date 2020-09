OL : Lyon « dramatique », pression XXL sur Juninho !

Dans : OL.

Mardi soir, l’Olympique Lyonnais a affiché un visage globalement inquiétant face à Montpellier en match en retard de la première journée de Ligue 1 (2-1).

Au-delà du résultat de ce match, la suite des événements n’incite pas forcément à l’optimisme à l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, l’avenir de Memphis Depay et d’Houssem Aouar apparaît toujours comme très incertain, bien que Juninho ait fait savoir après la défaite de l’OL qu’il n’avait pas reçu la moindre offre pour ses deux meilleurs joueurs. Au micro de RMC, Jérôme Rothen a fait part de son pessimisme, en indiquant clairement qu’il ne resterait plus grand-chose d’effrayant à cette équipe de l’OL en cas de départ de Depay et d’Aouar sur le marché des transferts. Autant dire que la pression est totale sur le directeur sportif des Gones, à deux semaines et demie de la fin du mercato.

Le mercato de Lyon fait flipper Rothen

« Le match contre Montpellier a montré certaines carences qui sont trop importantes sur des matchs de Ligue 1 où tu dois dominer ton adversaire. Quand tu joues contre Manchester City ou la Juventus Turin, tu peux défendre et jouer en contre-attaque, mais tu ne peux pas faire ça en Ligue 1. Je fais partie des gens qui ont beaucoup critiqué Rudi Garcia. Mais sur le début de saison, on ne peut pas lui reprocher d’avoir trouvé un schéma tactique qui correspond à ses milieux de terrain (Bruno Guimaraes, Caqueret). En revanche, si Aouar et Depay s’en vont, c’est dramatique même si Depay est déjà parti dans sa tête. Ce serait dramatique… Juninho a dit qu’ils seront remplacés, il a ses idées. Mais j’espère qu’il ne va pas se tromper car ils vont perdre gros » a commenté le consultant de la radio, pour qui l’Olympique Lyonnais doit impérativement garder ses meilleurs joueurs s’il souhaite conserver un espoir de figurer sur le podium de la Ligue 1 à l’issue de la saison…