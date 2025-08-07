OL ‍: Lyon dégringole, l’aveu terrible de ce cadre

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato estival est très agité à l’OL, où de nombreux tauliers ont fait leurs valises. La qualité de l’effectif a brutalement chuté, de l’aveu de Clinton Mata, qui reconnait que le projet a totalement évolué à Lyon.

En bataille jusqu’à la dernière journée pour une qualification en Ligue des Champions la saison dernière, l’Olympique Lyonnais a manqué son objectif et les conséquences financières ont été importantes, comme cela était redouté. De nombreux cadres de l’effectif sont partis, à l’instar de Rayan Cherki, Alexandre Lacazette, Thiago Almada ou encore Jordan Veretout et Lucas Perri. Des départs qui ont fait chuter la qualité de l’effectif, d’autant que les moyens financiers pour recruter n’ont plus rien à voir avec ce que l’OL a connu par le passé. Matthieu Louis-Jean l’a d’ailleurs confirmé en interview, les transferts hors de prix appartiennent au passé, mais plus du tout à la réalité du moment dans le Rhône.

OL : Greif à Lyon, tout s'accélère avec Majorque https://t.co/8rBQak0925 — Foot01.com (@Foot01_com) August 7, 2025

L’effectif a donc perdu en qualité, et ce constat est implacable en interne où même les joueurs le reconnaissent, à l’image de Clinton Mata, interrogé par L’Equipe. « L'effectif a perdu en qualité. Mais on va pouvoir donner la chance à la formation. Ça fait combien d'années que Lyon n'a plus sorti de jeune ? Alors que, encore une fois, de l'extérieur, pour moi, le centre de formation de l'OL, surtout avant, c'était du même style que le Barça ou l'Ajax, des écoles où tu savais que tu avais des pépites qui sortaient à chaque fois » a lancé le défenseur lyonnais, qui s’est également exprimé sur l’été chaotique de l’OL, avec une relégation en Ligue 2 qui a longtemps été redoutée.

Clinton Mata réaliste sur la situation de l'OL

« J'étais vraiment tranquille, les gens m'envoyaient des messages : waouh, Ligue 2 ! Je ne répondais même pas. Je ne suis pas Français et d'un point de vue extérieur, Lyon reste un grand club, une institution. Peut-être que vous, Français, vous le voyez différemment. Mais pour nous, même si ce n'est plus le même Lyon que dans les années 2000, je savais qu'en aucun cas Lyon descendrait » a-t-il ajouté. Avec la mise à l’écart de John Textor et la prise de pouvoir de Michele Kang, l’OL a évité le pire en sauvant sa place en Ligue 1. La question est maintenant de savoir quelle place l’équipe de Paulo Fonseca va pouvoir viser avec un effectif vidé de ses cadres et un recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel pour des sommes raisonnables comme Ruben Kluivert, Tyler Morton ou Pavel Sulc.