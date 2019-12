OL : Lyon déchire une offre XXL pour Tousart au mercato !

Dans : OL.

Amené à être très actif cet hiver au mercato, l’Olympique Lyonnais n’est pas dans l’obligation de vendre pour recruter. La preuve, Jean-Michel Aulas a refusé en ce début de semaine une grosse offre pour Lucas Tousart.

Joueur clé de Rudi Garcia depuis la prise de fonctions de ce dernier, le milieu défensif français est particulièrement apprécié en Europe. Courtisé en Série A lors du mercato estival de 2019, l’ancien joueur de Valenciennes est cette fois dans le viseur de certaines écuries de Bundesliga. La preuve, RMC Sport affirme que le Herta Berlin, à la recherche d’un joueur de manière urgente dans ce secteur de jeu, a offert 20 ME à l’Olympique Lyonnais pour enrôler le milieu défensif de 22 ans.

Une offre alléchante pour le club rhodanien, mais fermement refusée par Jean-Michel Aulas. Il faut dire que dans l’esprit des décideurs lyonnais, il est tout simplement impensable de perdre un joueur dont la valeur n’est plus à prouver en Ligue 1, alors que les recrues Jean Lucas et Thiago Mendes peinent fortement à s’adapter. De plus, L’Equipe indiquait dans ses colonnes ce lundi que l’objectif de l’OL était de recruter un milieu supplémentaire, certainement pour épauler Lucas Tousart et non pas pour le remplacer. Dans cette optique, Steven Nzonzi est pisté. Prêté par Rome à Galatasaray, le Français ne devrait pas être conservé par le club stambouliote en janvier. Ce qui ferait les affaires de l’OL…