OL : Lyon dans la tourmente, Aulas s’accroche !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jean-Michel Aulas a rencontré un grand nombre de difficultés au cours de cette saison particulièrement éprouvante à l’OL.

Résultats catastrophiques en championnat, aventure terminée plus tôt que ce qui était espéré en Europa League, incidents en tribunes, frictions avec les supporters, départs de deux investisseurs historiques… Jean-Michel Aulas a de quoi s’occuper cette saison à l’Olympique Lyonnais, un peu trop peut-être pour un président de 73 ans, qui a certes donné sa vie au football mais qui en paie le prix aujourd’hui avec une mine fatiguée, épuisée même. Selon RMC, qui a enquêté auprès des proches de Jean-Michel Aulas, jamais le président de l’Olympique Lyonnais n’a eu autant de lourds dossiers à gérer en même temps. Logiquement, « JMA » ressent parfois une forme de lassitude. C’est d’ailleurs le sentiment qui est ressorti lors de son interview en zone mixte après la victoire contre Montpellier au moment d’évoquer les insultes des Ultras à l’encontre de l’attaquant lyonnais Karl Toko-Ekambi.

Jean-Michel Aulas ne veut pas abandonner l'OL

En ces temps particulièrement difficiles, Jean-Michel Aulas pourrait légitimement ressentir le besoin de prendre du recul voire carrément de passer la main avant d’y laisser sa santé. Mais à en croire la radio, Jean-Michel Aulas n’a au contraire pas l’intention d’abandonner l’Olympique Lyonnais durant ces périodes troubles. En effet, le patron de l’OL n’entend pas lâcher le pilotage de son club, dont il est l’actionnaire historique et de référence. A priori, la saison prochaine se disputera sans coupe d’Europe pour l’OL. Un coup dur mais également une manière pour Jean-Michel Aulas de remettre les compteurs à zéro et de repartir sur des bases plus saines. Avec notamment l’envie pour le patron de l’OL de recréer un environnement identitaire fort à Lyon avec le retour d’anciens joueurs tels que Lacazette, Tolisso ou encore Gonalons et Umtiti, dont les noms ont tous été cités à Lyon dans l’optique du mercato estival. Reste maintenant à voir si Jean-Michel Aulas parviendra à extirper l’Olympique Lyonnais de toutes les crises pour repartir comme il l’espère sur de nouvelles bases, plus saines et moins anxiogènes. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'il n'entend pas laisser la direction de l'OL à quelqu'un d'autre, pour l'instant.