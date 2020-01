OL : Lyon craque pour ce latéral, son prix climatise Juninho

Dans : OL.

Très actif durant le mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais prépare également l’été prochain. Dans cette optique, un latéral de l’Atalanta Bergame est visé.

Il y a quelques jours, le nom de Robin Gosens était associé à l’Olympique Lyonnais, principalement dans l’optique du mercato estival. Visiblement, l’intérêt du club rhodanien à l’égard du latéral allemand de 25 ans semble se confirmer puisque ce dimanche, le journaliste Nicolo Schira affirme que des émissaires de l’Olympique Lyonnais étaient présents samedi soir à Turin pour assister au carton de l’Atalanta face au Torino (0-7), un match durant lequel Robin Gosens a d’ailleurs marqué le deuxième but de son équipe.

Mais pour s’attacher les services de ce latéral hyper offensif (8 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison toutes compétitions confondues), l’Olympique Lyonnais devra consentir un énorme effort financier. Effectivement, le journaliste transalpin affirme que le Red Bull Leipzig est également intéressé par les services du latéral de l’Atalanta. Surtout, le club de Bergame ne bradera pas son joueur. Et tandis qu’un prix de 15 ME était récemment évoqué, c’est désormais le double qui est annoncé en Italie puisque l’Atalanta ne souhaiterait pas se séparer de Robin Gosens pour moins de 30 ME au mercato. A ce prix-là, l’Olympique Lyonnais devrait passer son tour, à moins que Florian Maurice et Juninho souhaitent frapper un grand coup en recrutant un véritable cador à ce poste où Youssouf Koné et Fernando Marçal ne font pas l’unanimité.