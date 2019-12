OL : Lyon classé 8e par la Fédération Française de la Lose

Dans : OL.

Le fameux compte Twitter de la Fédé Française de la Lose, qui célèbre les échecs sportifs de la France et de ses équipes a positionné l'Olympique Lyonnais à la 8e place de son classement 2019.

Si l’OL passe les fêtes de fin d’année à la 12e place du classement de Ligue 1, c’est à la 8e place que le club rhodanien se positionne dans celui établi par la Fédération Française de la Lose. Il n’y a donc pas de quoi s’enflammer pour Jean-Michel Aulas, la FFL mettant « en valeur » via son compte Twitter les échecs les plus cuisants de nos sportifs tricolores, de ses dirigeants et de ses équipes. Et les éminents responsables de la Fédé Française de la Lose de justifier sans aucun problème ce classement de l’Olympique Lyonnais.

Rudi Garcia à Lyon, la FFL l'avait proposé

« Qui aurait cru il y a 6 mois de ça que, malgré une qualification en 8ème de finale de C1, l'OL soit dans notre classement ? La fin de Génésio, l’échec de Sylvinho, l'arrivée de Garcia... Une masterclass (...) Il est évident que le plan depuis le début est de faire revenir Génésio en tant que sauveur. Le petit père du peuple lyonnais. Leur Raïs à eux (...) 12ème de L1, Garcia entraîneur, 2 joueurs out, Cadeau... de l'OL », constate la FFL, qui en avril dernier avait proposé à Lyon et Marseille d’échanger Bruno Genesio et Rudi Garcia. La Fédé Française de la Lose avait eu le nez creux, ou du moins à moitié.