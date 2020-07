OL : Lyon ce n'est pas l'ASSE, les fans seront là face au PSG

Dans : OL.

Horaire tardif, jour peu engageant, quota de places extrêmement limité, les principales associations des supporters lyonnais ont décidé de boycotter la finale de la Coupe de la Ligue de vendredi face au PSG.

Mais contrairement à ce qu’il s’est passé avec Saint-Etienne, où la direction a été forcée d’acheter les places puis de les détruire pour qu’elles ne profitent pas à d’autres, l’OL laisse ses fans décider individuellement s’ils veulent soutenir leur équipe au Stade de France. Et vu le faible quota de billets, le « parcage » lyonnais fera tout de même le plein. C’est ce que révèle Le Progrès, pour qui de nombreux supporters ont décidé de faire le déplacement de manière individuelle ou par petits groupes. Ce sera par exemple le cas de Handisup OL, l’association officielle des supporters handicapés, qui ont décidé de ne pas suivre le boycott et ont préféré assister à cette rencontre importante pour l’avenir de leur club.

« Bien sûr, nous avons pensé à boycotter le match au même titre que les deux grands groupes de supporters. Mais, après les mois confinés chez nous, sans foot, nous ne pouvions enlever cet évènement à nos adhérents. Et nous allons donner de la voix pour ramener la victoire », fait ainsi savoir l’un des représentants de cette association. Au total, ce sont 900 fans qui feront le déplacement et rempliront donc le contingent prévu pour le club rhodanien. Des sympathisants plus nombreux que les supporters encartés, mais qui permettront tout de même à l’OL de donner un peu de répondant aux fans parisiens, même si sur une enceinte de 80.000 places, cela sonnera bien évidemment beaucoup le creux.