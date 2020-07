OL : Lyon, c’était trop haut pour Oumar Solet

Dans : OL.

Dans un communiqué publié vendredi soir, l’Olympique Lyonnais a officialisé la vente d’Oumar Solet au Red Bull Salzbourg.

Transféré pour 4,5 ME au sein du club autrichien, le défenseur de 20 ans a désormais l’objectif de faire décoller une carrière qui a malheureusement fait du surplace à Lyon. Gravement blessé au genou cette saison, l’ancien Lavallois n’a jamais réellement eu sa chance au sein du club rhodanien. Il faut dire que la marche était peut-être trop haute pour Oumar Solet. De son propre aveu, le nouveau joueur du Red Bull Salzbourg a confirmé sur le site officiel du club autrichien qu’il avait peut-être subi le grand écart lors de son passage de Laval en National à Lyon qui évoluait en Ligue des Champions.

« Je pense qu'il est temps pour moi de franchir cette étape. J'étais à Laval dans un petit club et je suis allé directement à Lyon. J'étais à Lyon depuis deux ans et demi, où j'ai bien progressé. Il est maintenant temps de changer et de voir quelque chose de nouveau. Je suis venu ici pour jouer, gagner du temps de jeu, montrer mon talent et apporter le maximum. Je suis simplement heureux d'être ici à Salzbourg aujourd'hui, c'est un bon tremplin pour l'avenir » a fait savoir Oumar Solet, pour qui un départ était devenu une obligation afin de ne plus perdre de temps et de faire décoller sa carrière. Le groupe Red Bull, qui fait la part belle aux Français, lui permettra assurément de bénéficier d’un temps de jeu important et de s’exposer à l’Europe du football. A l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais de prouver qu’il a un niveau suffisamment élevé pour attirer ensuite de grosses écuries…