OL : Lyon c'est « pas dégueulasse », il met les choses au point

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais est souvent critiqué depuis le début de la saison. Mais après la victoire de l'OL à Strasbourg, Lucas Tousart estime qu'il ne faut pas non plut faire passer le club rhodanien pour une équipe de seconde zone.

Au sein de l’effectif lyonnais, il semble désormais évident que l’on commence à sérieusement en avoir assez de se faire secouer après chaque match, y compris par Juninho et Jean-Michel Aulas. Et après le fiasco en Russie, il était clair qu’un nouveau résultat négatif samedi à Strasbourg pourrait mettre le feu au vestiaire, le rythme imposé par l’OM dans la bataille pour le podium contraignant l’OL à une victoire face aux Alsaciens sous peine de décrocher au classement. Objectif réussi par Lucas Tousart et ses coéquipiers, ce qui a permis à l’international Espoirs de remettre quelques pendules à l’heure concernant le vrai niveau de l’Olympique Lyonnais.

Car le milieu de terrain rappelle quand même que Lyon n’est pas devenu un petit club tout juste bon à jouer le maintien. « On a fait le taf, même si ça n’a pas été simple. On s’est mis le cul par terre. Certaines fois, ça fait du bien d’aller chercher des victoires comme celle-là. On parle souvent de Ligue des champions mais, en Ligue 1, ce qu’on fait n’est pas dégueulasse. Et on en avait marre de notre situation, de ces hauts et ces bas. On voulait mettre un point d’honneur à gagner ici », a confié un Lucas Tousart revanchard, mais qui est bien conscient que cette petite série enclenchée par la formation de Rudi Garcia doit se confirmer mardi contre Lille au Groupama Stadium.