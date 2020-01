OL : Lyon c’est la classe, Memphis Depay en a la preuve

Dans : OL.

Meilleur joueur de l'OL en première partie de saison, Memphis Depay a le soutien total de son club dans cette période difficile après son opération au genou. Et cela se concrétise avec des négociations.

Magie des réseaux sociaux, Memphis Depay n’hésite jamais à faire suivre à tous ses abonnés les suites de son opération. Sa rééducation, ses efforts et ses progrès sont visibles, mais l’attaquant néerlandais, probablement forfait pour le prochain Euro en raison de sa grave blessure au genou contractée en décembre, met les bouchées doubles à l’entrainement. Cela signifie également un suivi attentif de la part de l’OL. Rudi Garcia a ainsi confié qu’il avait droit à des envois personnalisés de la part de son joueur sur ses efforts pour revenir de la meilleure façon possible. Et en plus de cela, le club rhodanien a lui aussi avancé ses pions avec une très belle forme de confiance selon son technicien.



« Je l'ai au téléphone souvent, je lui envoie des messages, il m'envoie les vidéos assez bluffantes. Après quelques jours, il travaillait déjà. Son moral va bien. On peut dire que la classe de l'OL a été de dire à Memphis, dès qu'il s'est blessé, qu'on voulait prolonger son contrat. C'est en discussion avec lui », a confié un Rudi Garcia qui veut bien faire comprendre que l’OL ne laissera pas tomber celui qui était son meilleur joueur offensif de la saison jusqu’à présent. Des performances qui ont mis en appétit quelques courtisans, même si avec sa blessure majeure, Memphis Depay n’est désormais plus du tout sur le départ, y compris en fin de saison.