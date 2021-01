OL : Lyon c'est 260ME de joueurs vendus en 10 ans !

Dans : OL.

L'apport sportif du centre de formation est colossal du côté de l'Olympique Lyonnais, sur le plan financier c'est aussi spectaculaire.

Nul ne peut le contester, la réussite majeure de l’OL est incontestablement son académie, Jean-Michel Aulas ayant clairement compris avant tout le monde l’intérêt qu’il y avait à dénicher au plus tôt les pépites qui permettent depuis des années à Lyon de grandir et prospérer. Et si le patron du club rhodanien a de nombreux détracteurs, il n’y a personne pour oser lui dire qu’il s’est planté dans cette gestion du centre de formation de Lyon, considéré comme l’un des meilleurs de la planète. A ceux qui auraient des doutes, Le Progrès dresse ce dimanche un bilan époustouflant. En effet depuis 2010, l’Olympique Lyonnais a vendu pour 260ME de joueurs lors des différents marchés des transferts, un record dans le genre en France. Et le média régional de détailler les incroyables opérations réalisées par l’OL en dix ans.

De quoi forcément insuffler un peu de nostalgie chez les supporters de l’Olympique Lyonnais, même si grâce à cela le club rhodanien a mené à bien différents projets dont le Groupama Stadium, fer de lance de Jean-Michel Aulas. Christian Lanier, qui a bien connu ces joueurs partis de l’OL pour d’autres cieux, a fait le bilan comptable de ces transferts. « Lacazette (Arsenal 60 ME) ; Tolisso (Bayern Munich 47 ME), Umtiti (Barcelone 25 ME) ; Geubbels (Monaco 20 ME), Fekir (Betis Séville 20 ME) ; Njie (Tottenham 14 ME), Diakhaby (Valence 15 ME), Martial (Monaco 5 ME), Mateta (Mayence 8 ME), Gonalons (AS Rome 8 ME), Maolida (Nice 10 ME), Gouiri (Nice 7 ME). À cette liste il faut ajouter des joueurs vendus entre 1 et 3,5 millions d’euros Il s’agit de Ferri, Benzia, A Kalulu, Del Castillo, Yattara, Mounier, Plea, Sarr, Pied, Belfodil, Owusu, Bahlouli, Kemen, Novillo », détaille le journaliste, qui a chiffré à 260ME ces ventes depuis 2010.