OL : Lyon-Barça, c'est « être invité en boite de nuit et prendre Miss Univers »

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le hasard n'a pas été tendre avec l'Olympique Lyonnais en plaçant sur sa route européenne le FC Barcelone. Du côté de l'OL, les joueurs semblent très heureux d'être tombés sur le Barça, même si cela promet deux matches très compliqués pour la formation de Bruno Genesio. Pour Eric Blanc, il est évident que malgré cet énorme challenge les footballeurs et les supporters lyonnais ont raison d'être heureux.

Et l'ancien rugbyman, désormais truculent consultant pour la Chaîne L'Equipe, de se livrer à une comparaison imagée. « L’Olympique Lyonnais c’est comme un invité surprise dans une grande boîte de nuit, tu rentres il n’y a que des mannequins et tu prends Miss Univers, c’est la plus belle. Avec le Barça, tu as le plus grand club, le meilleur joueur du monde qui est là, c’est fantastique. Si tu prends Schalke04, déjà ça a un goût d’Europa League, là tu as rendez-vous avec la fabrique des rêves. Là, le stade sera plein, avec le match aller à Lyon même si sans Fekir ce sera compliqué. En tant que joueur, on rêve de jouer le Barça et pas pleurer en disant « pourvu qu’on tombe sur les tocards de Porto », et pour les supporters c’est pas une belle affiche ? Là, ils vont flirter, faire un slow et finalement rentrer tout seul à la maison. Mais bon tu pourras faire des photos et échanger ton maillot avec Messi », a expliqué Eric Blanc, qui n'a jamais masqué son amour du FC Barcelone et qu'il se régale de voir jouer en France en février prochain contre l'Olympique Lyonnais.