OL : Lyon avec zéro abonné, la décision choc ?

Dans : OL.

Compte tenu de la limite des 5.000 places imposées pour l'instant, l'Olympique Lyonnais pourrait débuter la saison sans un seul abonné.

Le gouvernement a annoncé cette semaine que la jauge des 5.000 spectateurs était maintenu dans les stades, tout en laissant aux différents préfets le soin d’adapter et éventuellement d’augmenter cette jaune en fonction des particularités locales. Mais forcément, cette limite est un véritable casse-tête pour les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, dont certains ont décidé de stopper les campagnes de commercialisation une fois cette limite atteinte. Mais pour les grosses cylindrées dont le nombre d’abonnés dépasse allègrement les 5.000, les choix doivent être rapidement entérinés sous peine de faire de nombreux malheureux et de froisser les supporters. C’est ainsi le cas à l’Olympique Lyonnais où la saison passée il y avait 23.000 abonnés. Pour Jean-Michel Aulas, il faut donc trancher et cela semble avoir été le cas.

Ce jeudi, s’exprimant dans Le Progrès, le responsable du Groupama Stadium annonce que l’OL va probablement décider de ne prendre des risques et de s’abstenir de vendre des abonnements au moins dans un premier temps. « Aujourd’hui, on se pose la question de faire une campagne d’abonnement, les jauges étant très réduites jusqu’au lancement de la saison. Une éventualité est de ne pas faire de campagne d’abonnements, au moins jusqu'à ce que l'on ait une visibilité et des certitudes », explique, dans le quotidien régional, Xavier Pierrot. L’Olympique Lyonnais pourrait vendre des places au match par match en espérant que rapidement le Préfet permette d’ouvrir un peu plus largement les tribunes du stade l’OL. Si cette mesure est prise, le club rhodanien va désormais devoir faire avaler la pilule aux groupes de supporters, même s'il n'y a pas réellement d'autre solution sérieuse.