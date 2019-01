OL : Lyon attaque ce classement (bidon ?) des clubs européens

Dans : OL, Ligue 1.

Du côté de l'Olympique Lyonnais, on a pris connaissance de l'édition 2019 de l'étude réalisée depuis 22 ans par le cabinet Deloitte censée établir le classement des clubs qui génèrent le plus de revenus en Europe. Car, comme le regrette l'OL, qui se classe 28e avec 164,2ME contre 750,9ME pour le premier, à savoir le Real Madrid, et 541,7ME pour le PSG, premier club de L1, cette étude ne prend pas en compte les ventes au mercato. Et forcément pour le club de Jean-Michel Aulas cela change tout.

Alors l'Olympique Lyonnais a réagi sans détour. « L’Olympique Lyonnais prend acte du dernier classement des clubs de football européens publiés dans le rapport Deloitte Football Money League 2019, présentant notamment l’Olympique Lyonnais à la 28ème place de son classement pour la saison 2017/2018. Toutefois, l’Olympique Lyonnais s’étonne de constater que ce classement ne prend toujours pas en compte les revenus issus du trading joueurs, qui constituent pourtant une ligne de revenus à part entière récurrente et importante, pour un grand nombre de clubs européens, ainsi qu’en atteste le montant total des dépenses de transferts des équipes du Top 5 européen (classement UEFA), qui s’est établi à 5.8 milliards d’euros pour l’année civile 2018 (6 milliards d’euros en 2017) et a été multiplié par 4 en 8 ans.

C’est notamment le cas pour les clubs formateurs en Europe, tels que l’Olympique Lyonnais, dont l’Academy se classe à la deuxième place européenne selon le dernier classement CIES Football Observatory d’octobre 2018 (dans le Top 4 de ce classement depuis 7 années successives), et qui a totalisé au cours des trois dernières années un montant cumulé de produits de cessions de contrats joueurs de 235,1ME, soit près de 78ME par an, constitués à plus de 80% (soit près de 190ME cumulés sur 3 ans) par des produits de cession de contrats joueurs issus de son Academy. Le produits des activités d’OL Groupe pour l’exercice 2017/2018 s’établit donc à 289,5ME pour un Excédent Brut d’Exploitation de 73,9ME soit 26 % du chiffre d’affaires », précise le club rhodanien, dont la stratégie assumée s’appuie justement sur cette revente des joueurs formés à l’OL.